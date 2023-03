MotoGP Argentina, Prove 2: Aprilia in tandem, Quartararo disperso

Non è Ducati a dettare il passo in terra argentina. Aprilia, nel ricordo della storia scritta nel 2022, sta facendo di tutto per ripetersi e stavolta con entrambi i piloti ufficiali. Aleix Espargaro comanda il secondo turno, la classifica MotoGP combinata ed anche tre dei migliori settori sul giro. L’ultimo è per un Maverick Vinales in vetta al mattino e che anche in queste Prove 2 rimane a ruota. Segue un quintetto rosso, per poi trovare il duo LCR Honda e Franco Morbidelli. Fabio Quartararo invece è solo 14°, che succede in Yamaha? Tempi e cronaca dell’ultimo turno di questo venerdì a Termas de Rio Hondo.

MotoGP Prove 2

Si riparte da una mattinata argentina con le Aprilia al comando, mentre Quartararo è rimasto fuori dalla top 10 (il resoconto). È l’ultimo turno per migliorare, domani ci sono infatti sia le qualifiche che la Sprint. Nel primo quarto d’ora trema Tech3 per un incidente di Augusto Fernandez, rimasto inizialmente a terra ma poi tornato al box sulle sue gambe. Un attimo di “dirt track” per Alex Marquez, mentre Jack Miller sta già iniziando a regalare grandi manovre in sella alla sua KTM… Una collaborazione che sembra iniziata davvero col piede giusto. La classifica rimane stabile a lungo, l’ora di tempo è necessaria anche per svolgere prove in ottica qualifiche e gare. Nell’ultimo quarto d’ora arrivano i primi sensibili cambiamenti, come Jorge Martin che vola al comando della classifica combinata. Ma non ci resta a lungo, sono in parecchi a migliorarsi nei minuti successivi, Aprilia e Ducati in particolare, dando vita ad un nuovo testa a testa “italiano”. Il duo factory della casa di Noale batte di nuovo il gruppo di Borgo Panigale, con guizzi Honda con il duo LCR, per Yamaha invece si fa vedere Franco Morbidelli, ma non Fabio Quartararo.

Classifica Prove 2/combinata

Foto: motogp.com