Moto2 Argentina, Prove 2: il guizzo di Tony Arbolino

C’è un italiano al comando nelle Prove 2 Moto2 a Portimao. Tony Arbolino sta continuando sulla scia della prima soddisfazione arrivata a Portimao, ovvero il podio. Una prima conferma arriva dal guizzo nel pomeriggio argentino, che vale la testa della classifica alla fine delle prove del venerdì. Distacchi minimi su Filip Salac e Pedro Acosta, Celestino Vietti e tutti gli altri italiani invece sono tra gli esclusi in ottica Q2 provvisoria. Se tornasse la pioggia per le Prove 3 di domani sarebbe un bel problema… Tempi e cronaca del secondo ed ultimo turno di giornata a Termas de Rio Hondo.

Moto2 Prove 2

Ripartiamo da un Manuel Gonzalez in evidenza in un turno mattutino in parte condizionato dalla pioggia. Una situazione che ha premiato Arbolino e Foggia, unici italiani provvisoriamente in top 14 (il resoconto). Adesso però la situazione della pista è nettamente diversa, arrivano quindi stravolgimenti importanti fino alla bandiera a scacchi. Non mancano salvataggi ad opera di Dixon, Canet e Gonzalez, rischio contatto invece tra Foggia ed Acosta, senza conseguenze. Chiaramente non manca qualche scintilla nei minuti finali, con Tony Arbolino che alla fine ha la meglio ed arriva alla bandiera a scacchi saldamente al comando della classifica. Saldamente solo perché non serve l’assalto finale, quanto a distacchi parliamo di ben 17 piloti in meno di un secondo!

Prove 2/combinata

Foto: Valter Magatti