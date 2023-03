Moto2 Argentina: Prove 1 con pioggia, svetta Manuel Gonzalez

La Moto2 comincia con la pioggia il suo fine settimana in Argentina. In seguito la situazione migliore ed è Manuel Gonzalez il pilota in grado di sfruttare al massimo la situazione. Miglior crono davanti a Somkiat Chantra e ad Aron Canet, un trio racchiuso in nemmeno un decimo. Pochi giri per il rientrante Ogura, per i colori italiani segnaliamo Arbolino ed il rookie Foggia tra i primi 10 di questa sessione.

Moto2 Prove 1

Da segnalare il fit per Ai Ogura, al tardivo debutto stagionale dopo l’infortunio al polso sinistro (frattura dello scafoide e lesioni ai legamenti). Tappa argentina senza aver svolto nemmeno un test invernale, non la migliore notizia per il vice-campione Moto2 in carica. Come se la caverà? Debutto assoluto poi per il giapponese Soichiro Minamimoto al posto dell’infortunato Kohta Nozane, si vede di nuovo Jordi Torres per Izan Guevara. Stesso discorso per David Sanchis sostituto di Alex Escrig, assente invece Lukas Tulovic, ancora alle prese con l’infortunio alla mano riportato nei test ufficiali a Portimao. Il primo turno Moto2 inizia con precauzione: continua la pioggia arrivata alla fine della sessione Moto3, pochi i piloti inizialmente in azione e con tempi molto alti. Nella seconda metà del turno invece la situazione migliora ed i tempi si abbassano. Assalto al miglior crono che premia Manuel Gonzalez davanti a Somkiat Chantra e ad Aron Canet, Arbolino e Foggia chiudono questa sessione in top ten.

La classifica

Foto: Yamaha VR46 Master Camp