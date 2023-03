Moto2: Soichiro Minamimoto debutta con Yamaha VR46 per Nozane

Yamaha VR46 Master Camp si presenterà con due piloti nel prossimo GP in Argentina. Ecco Soichiro Minamimoto, al debutto in Moto2 al posto dell’infortunato Kohta Nozane, KO nel corso del round inaugurale a Portimao. Un giapponese per un giapponese, “Un sogno che si realizza” per Minamimoto: ecco il sostituto chiamato ad affiancare Manuel Gonzalez nel prossimo round a Termas de Rio Hondo, al via tra pochi giorni.

Il profilo

Soichiro Minamimoto, classe 2000, è un ex pilota del progetto Yamaha VR46 Master Camp, prendendo parte alla prima ed alla seconda edizione dell’evento di formazione a Tavullia. Da anni si divide tra Asia Road Racing Championship e All Japan Road Racing Championship, quest’anno però lo troviamo in ARRC, precisamente nella categoria SS600 con i colori Yamaha Gen Blu Racing Team Asean. Sarà quindi un debutto assoluto per il pilota asiatico, sia per quanto riguarda la Moto2 e quindi la KALEX Triumph, sia per il circuito argentino, un’altra grande novità.

Foto: Yamaha VR46 Master Camp