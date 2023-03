Moto2: Kohta Nozane, dopo i disastri SBK debutto con infortunio

Il primo fine settimana da pilota Moto2 è finito sabato mattina. Kohta Nozane, debuttante di Yamaha VR46 Master Camp, è stato protagonista di un violento incidente alla curva 14 proprio all’inizio delle Prove 3, rimanendo a terra piuttosto dolorante prima di essere evacuato in barella. Non s’è visto poi in qualifica e s’è recato in ospedale per controlli, confermando le prime impressioni. Nozane ha riportato la frattura della vertebra lombare, incerti i tempi di recupero. Dopo le tante difficoltà in Superbike, non inizia al meglio la sua nuova avventura mondiale…

Cinquina di forfait

Non è iniziata al meglio nemmeno la stagione Moto2 in generale, che a Portimao non ha la sua griglia 2023 al completo. Kohta Nozane è il 5° KO della categoria in Portogallo, ma è anche l’unico che si sia infortunato proprio nel corso del primo GP dell’anno. Izan Guevara, il vice-campione Ai Ogura, Alex Escrig e Lukas Tulovic sono tutti fuori causa per conseguenze di infortuni pregressi. I due debuttanti spagnoli sono sostituiti rispettivamente da Jordi Torres e da David Sanchis, ma la storia cambia poco ed in Argentina ancora non ci saranno tutti in azione. Mentre l’attenzione è tutta per la MotoGP Sprint con annesse polemiche, la Moto2 è la categoria più “infortunata” di questo inizio di stagione, e senza la chiacchierata “mini-gara”.

Nozane, debutto in salita

Il passaggio da una categoria all’altra chiaramente non è semplice. Per l’ex Superbike però è l’occasione di rilanciarsi, visto che nel Mondiale delle derivate di serie non ha brillato. Ma la crescita in Moto2 si arresta già con il botto visto all’inizio delle Prove 3 a Portimao. Kohta Nozane e Yamaha VR46 Master Camp devono ora decidere come muoversi per il recupero. L’obiettivo è tornare al 100%, ancora da capire quindi quali sono gli effettivi tempi di recupero. “Kohta si stava migliorando, ma sfortunatamente c’è stato quel brutto incidente” ha dichiarato il direttore sportivo Gelete Nieto. “Gli auguriamo un pronto recupero, speriamo di riaverlo con noi il più presto possibile.”

Foto: motogp.com