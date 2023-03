Moto2, il Mondiale 2023 di Ai Ogura inizia col GP in Argentina

Non è esattamente l’inizio di stagione che Ai Ogura si aspettava. Il vice-campione Moto2 in carica scatterà dal GP in Argentina senza aver svolto nemmeno un giorno di test, tra privati ed ufficiali. L’infortunio al polso sinistro ha rallentato parecchio il suo avvicinamento alla nuova stagione, in cui per forza di cose sarebbe uno dei ragazzi da tenere d’occhio. S’è invece dovuto guardare il GP Portimao dal box, a Termas de Rio Hondo la situazione non sarà più semplice, ma Ogura è pronto ad iniziare finalmente il 2023.

Le sorprese sono sempre ben accette, ma molto più probabilmente non dovremo però aspettarci chissà quale risultato. “Non ho ancora girato con la mia Moto2 quest’anno, fisicamente poi non sono al 100%” ha infatti ammesso Ai Ogura alla vigilia delle prime prove libere. Il debutto stagionale quindi sarà piuttosto complesso. “Il feeling ancora non c’è, ma giorno dopo giorno andrà meglio e ci adatteremo a quello che troviamo.” L’obiettivo per il momento è solo uno: “Cercherò di finire la gara.”

Ogura-Chantra pronti a stupire ancora?

Idemitsu Honda Team Asia quindi disputerà il suo primo Gran Premio dell’anno con la formazione al completo. Dopo il 9° posto di Somkiat Chantra a Portimao, vedremo come se la caverà il binomio della squadra guidata da Hiroshi Aoyama. “Ai Ogura tornerà a competere” ha sottolineato l’ex iridato 250cc e team manager. “Oggi ha il controllo medico, ma siamo convinti che otterrà l’idoneità per competere. Il tracciato non è semplice: molto tecnico, con lunghi rettilineo ed alcune curve strette, ma vedremo cosa succederà domenica.”

Vista la situazione si spera di più in Chantra, l’anno scorso sul podio. Dopo la storica vittoria in Indonesia, un altrettanto storico podio proprio nel GP successivo. Il 9° posto in Portogallo è anche il suo miglior punto di partenza di sempre nel Mondiale: dal debutto 2019, anno di debutto, al 2022 infatti non aveva mai preso punti nel GP inaugurale. È già il miglior thailandese di sempre, ma perché non provare a fare ancora di più? “Il circuito di Termas de Rio Hondo mi piace molto” ha sottolineato Chantra. “Ricordo il podio nel 2022: l’obiettivo è ripetermi, sono in Argentina per questo.”

Foto: motogp.com