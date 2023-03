MotoGP, Ducati alla conquista dell’Argentina? Tutti gli orari del GP

Sapete che Ducati non ha ancora vinto in Argentina? Solo due marchi italiani ce l’hanno fatta finora, l’ultimo è Aprilia l’anno scorso con la storica vittoria di Aleix Espargaro. Prima di allora solo MV Agusta, con Mike Hailwood in sella, ci era riuscito, ma quando si correva ancora a Buenos Aires. Ma dopo il trionfo a Portimao, sembra difficile fermare la Rossa anche a Termas de Rio Hondo, lanciata verso un primo trionfo importante. In Moto2 può continuare la sequenza tricolore? In Moto3 chi altri scriverà la storia? Non perdetevi nulla dell’evento dei prossimi giorni, in diretta integralmente su motogp.com e Sky Sport MotoGP, visibile anche su Sky Go e NowTV. Su TV8 invece viene riproposta anche per questo weekend la “semidifferita”: qualifiche e Sprint del sabato in diretta, gare domenicali in leggera differita.

2014-2022, tutti i vincitori

Iniziamo dalla MotoGP, riepilogando tutti i nomi di punta visto a Termas de Rio Hondo. Tolto ovviamente il biennio 2020-2021, in cui l’appuntamento è saltato per la pandemia. Marc Marquez, quest’anno assente per infortunio, ha vinto nel 2014, nel 2016 e nel 2019. Tutti gli altri sono vincitori unici: Valentino Rossi (2015), Maverick Vinales (2017), Cal Crutchlow (2018), Aleix Espargaro (2022). In Moto2 invece la pista argentina è stata una tappa stellare per l’Italia dal 2017 in avanti con, in sequenza, Franco Morbidelli, Mattia Pasini, Lorenzo Baldassarri e Celestino Vietti. Le prime edizioni invece erano state vinte da Tito Rabat (2014) e da Johann Zarco (2015-2016). In Moto3 ci sono due italiani che si sono distinti: l’ultimo è Marco Bezzecchi nel 2018, prima di lui Romano Fenati nel 2014. Dopo un GP sottotono, chissà se questa pista sarà una prima spinta per risalire… Gli altri vincitori invece sono stati Danny Kent (2015), Khairul Idham Pawi (2016), Joan Mir (2017), Jaume Masia (2019), Sergio Garcia (2022).

GP Argentina, il programma Sky Sport

Venerdì 31 marzo

14:00-14:35 Moto3 Prove Libere 1

14:50-15:30 Moto2 Prove Libere 1

15:45-16:30 MotoGP Prove Libere 1

18:15-18:50 Moto3 Prove Libere 2

19:05-19:45 Moto2 Prove Libere 2

20:00-21:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 1 aprile

13:40-14:10 Moto3 Prove Libere 3

14:25-14:55 Moto2 Prove Libere 3

15:10-15:40 MotoGP Prove Libere 3

15:50-16:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:50-18:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

18:45-19:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:00 MotoGP Sprint

Domenica 2 aprile

14:45-14:55 MotoGP Warm Up

16:00 Moto3 Gara

17:15 Moto2 Gara

19:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 aprile (diretta)

15:50-16:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:50-18:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

18:45-19:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:00 MotoGP Sprint

Domenica 2 aprile (differita)

18:00 Moto3 Gara

19:10 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

Foto: motogp.com