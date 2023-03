Moto3 Argentina, Prove 1: comanda Sasaki, Fenati-Bertelle in top 10

Non sono le condizioni ideali per iniziare il GP in Argentina. Ma Ayumu Sasaki riesce ad emergere prima che le gocce di pioggia tornino a fare capolino sulla pista sudamericana. Per appena nove millesimi su Jaume Masia, che precede di tre decimi il compagno di box Tatsuki Suzuki, ma ci sono due guizzi tricolori. Romano Fenati e Matteo Bertelle, in difficoltà in Portogallo, si fanno vedere in top ten. Ecco com’è andato il primo turno a Termas de Rio Hondo.

Moto3 Prove 1

In questa occasione torna in azione Andrea Migno al posto di Lorenzo Fellon, operato ieri alla spalla. Attenzione anche a David Almansa, chiamato in sostituzione dell’infortunato Joel Kelso e già in evidenza… Il turno comincia dopo la pioggia notturna, con qualche goccia anche oggi, ma soprattutto con due incidenti nei primi minuti per Riccardo Rossi e per Diogo Moreira. Quest’ultimo in particolare si era appena portato al comando, ma non mancano svariati stravolgimenti, così come le gocce di pioggia a fare capolino, prima di trasformarsi in acquazzone nei minuti finali. Classifica Moto3 quindi congelata ben prima della bandiera a scacchi, con il duo Snipers in particolare in top ten, spinto dalla massima determinazione a dimenticare l’inizio in retromarcia a Portimao. Buon inizio anche per Stefano Nepa 13° davanti al compagno di squadra Ortola, Andrea Migno è 15°, Riccardo Rossi è 22°, l’esordiente Filippo Farioli chiude in P27.

La classifica

Foto: motogp.com