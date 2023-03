Moto3: Andrea Migno sostituirà Lorenzo Fellon dal GP Argentina

Con Lorenzo Fellon nei guai per una spalla malandata, CIP-Green Power corre ai ripari. Ecco in arrivo Andrea Migno, finora ex Moto3 ed al rientro nella categoria a partire dal prossimo Gran Premio in Argentina. L’esperto pilota italiano riprende il suo #16 e correrà con i colori del team di Alain Bronec finché il pilota francese non si sarà rimesso.

Migno e CIP

Un ritorno mondiale per Migno, rimasto fuori dal campionato alla fine della stagione 2022. Nonostante tutto l’avevamo visto a Portimao, spettatore molto interessato del primo round di questo nuovo campionato. Ora il 27enne di Cattolica ha la sua nuova occasione per esprimersi in Moto3, affiancando l’esordiente David Salvador al posto di Fellon.

Il profilo

Andrea Migno ha nel suo palmares otto stagioni mondiali complete, precisamente dal 2015 al 2022, schierato da Sky VR46, Aspar Team, World Wide Race (ormai scomparso dal Mondiale), Snipers Team. Vanta un 9° posto iridato come miglior risultato finale, spiccano due vittorie, 11 podi in totale, quattro pole position e quattro giri veloci. Una volta fuori dal Mondiale Moto3, si ipotizzava il suo approdo in JuniorGP oppure nel Campionato Italiano. Fino a questo momento invece Migno era ancora a piedi, ora ecco l’occasione per tornare in azione. Sarà il sesto italiano in azione in Moto3, unendosi ai titolari Stefano Nepa, Riccardo Rossi, Romano Fenati, Matteo Bertelle e l’esordiente Filippo Farioli.

Foto: Social-Andrea Migno