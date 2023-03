Moto2 Argentina: Alex Escrig ancora fermo, c’è di nuovo David Sanchis

Alex Escrig deve rimandare ancora il suo debutto da pilota Moto2 a tempo pieno. L’esordiente di casa Forward Racing risente ancora del botto di cui s’è reso protagonista nei test privati a Jerez. Il team di Giovanni Cuzari quindi si presenterà in Argentina con David Sanchis, suo pilota nell’Europeo Moto2 ed al terzo GP a livello mondiale dopo Malesia 2022 (al posto dell’infortunato Corsi) ed il GP del Portogallo appena concluso.

Non il miglior inizio di 2023 per Escrig. Il rookie Moto2 ci ha provato, partecipando alle prime prove del venerdì, ma dopo i controlli di routine è stato dichiarato di nuovo unfit. Schierato in corsa quindi David Sanchis, già in azione nei test ufficiali a Portimao e quindi ‘facilitato’ nel debutto stagionale. Discorso che invece non vale per il GP Moto2 in Argentina, visto che per il valenciano sarà un esordio assoluto. C’è anche voglia di riscatto, vista la poca fortuna finora: a terra nel primo giro l’anno scorso in Malesia, a Portimao invece è caduto a 16 giri dalla fine.

Foto: Valter Magatti