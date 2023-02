JuniorGP, verso il 2023: tutti i nomi in Moto3, Moto2, ETC e Stock

La stagione JuniorGP 2023 scatterà ad inizio maggio in Portogallo (il calendario). In questi giorni è stata pubblicata la lista dei piloti che parteciperanno al campionato nelle quattro categorie. Una novità è rappresentata dal fatto che Moto2 e Stock 600, finora sempre assieme, diventeranno due categorie differenti e quindi due campionati diversi. A referto una buona presenza di italiani, in Moto3 e Moto2 in particolare compaiono anche ex molto interessanti in arrivo dal Motomondiale, senza dimenticare poi i debuttanti. Vediamo i nomi confermati finora.

JuniorGP Moto3

Duo di piloti dal Mondiale di categoria. Elia Bartolini, chiuso il suo primo anno completo, è al debutto con Estrella Galicia 0,0 e Monlau. È un ritorno invece per Nicola Carraro, stavolta con Aspar Team, dopo la mezza stagione mondiale come sostituto. Sarà il terzo anno invece per Alessandro Morosi, schierato dal debuttante team Eagle-1, stagione numero tre anche per Luca Lunetta, conferma del AC Racing Team. Accanto a quest’ultimo arriva il debuttante Cesare Tiezzi, fresco campione italiano di categoria, dal CIV ecco anche Alessio Mattei, wild card nell’ultimo round 2022 con MTA Team, squadra con cui correrà quest’anno. Un sestetto da tenere d’occhio, come Joel Esteban, debuttante con Aspar Team dopo essersi giocato il titolo ETC contro Guido Pini o Tatchakorn Buasri, una vittoria l’anno scorso, ma anche tanti altri. Con cinque dei primi sei della classifica 2022 passati al Mondiale, sarà un anno di novità.

Europeo Moto2

Anche qui non mancano ragazzi dal Motomondiale. Un esempio è Niccolò Antonelli che, accanto a Mattia Volpi ed a Maxwell Toth, compone la nuova formazione del Team MMR di Massimiliano Morlacchi (il suo commento sui piloti). Dopo un anno di debutto, l’unica squadra italiana nell’Europeo Moto2 ampia la sua line-up e mira più in alto. Mattia Rato passa in AGR Team, esordio per Pasquale Alfano, ex Stock, con Cardoso Racing. Ci sono anche due piloti dal Mondiale Moto3, ovvero Alberto Surra e lo spagnolo Carlos Tatay: salto di categoria rispettivamente con il rientrante Team Ciatti-Boscoscuro e con Mandalika SAG Team. Debutta Francesco Mongiardo (vincitore del Trofeo Aprilia RS660 2022 ex aequo con Toth) con il team Forward, conferma poi di Angelo Tagliarini con Dodici Motorsport. Segnaliamo poi anche la presenza di Maria Herrera, prima ragazza a vincere una gara nel campionato, ma nell’allora CEV Moto3 (Aragon 2013). La pilota MotoE debutterà in Moto2 con il Mandalika SAG Team. Il pilota da osservare qui sarà indubbiamente Senna Agius, passato in Intact GP: dopo il vice-campionato al debutto, si punta al bottino massimo.

European Talent Cup

Per la truppa italiana suona la carica Guido Pini, campione in carica e quindi osservato speciale in questo 2023. Massima attenzione anche per Edoardo ‘Dodò’ Boggio, il secondo italiano di riferimento in ETC, determinato a rimediare ai troppi errori che l’hanno tolto dalla lotta per il titolo. AC Racing ritrova Giulio Pugliese dopo le wild card nel 2022, il terzo nome è quello di Edoardo Bertola, classe 2007 di Pietra Ligure. Leonardo Zanni, campione CIV PreMoto3, debutta a tempo pieno con MIR Junior Team, esordio anche per il giovane romano Edoardo Liguori (classe 2008), 3° nel CIV PreMoto3 2022. Sono loro i rappresentanti tricolori nella categoria più numerosa del campionato, con ben 53 piloti in lista.

Europeo Stock

La grande novità è che non sarà più una categoria interna alla Moto2, ma diventa una classe a sé, con quindi un suo campionato. Due gli italiani in azione, due conferme visto che si tratta di Dino Iozzo (IUM Motorsport), l’anno scorso 5° di categoria, e di Kylian Nestola (FAU55 Racing), 11° a fine anno. AC Racing Team sarà al via anche in questa classe, schierando l’argentino Nazareno Gomez. Il campione 2022 Marco Tapia debutterà quest’anno in Moto2, quindi sarà lotta apertissima per il primo vincitore di questa “nuova” categoria JuniorGP.

JuniorGP, Moto2, ETC, Stock: l’entry list completa

Foto: fimjuniorgp.com