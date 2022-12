Leonardo Zanni, salto in European Talent Cup con MIR Racing Team

Mancava solo l’annuncio ufficiale, ora arrivato. Leonardo Zanni, fresco campione italiano PreMoto3, nel 2023 sarà tra i protagonisti della European Talent Cup. Campionato in cui quest’anno hanno brillato il campione toscano Guido Pini ed il piemontese Dodò Boggio. Una bella occasione per il pilota classe 2008 di Roma, confermato come uno dei ragazzi schierati dal Finetwork MIR Racing Team. Ricordiamo, squadra che conta sulla grandissima esperienza del tecnico Ramon Forcada, oltre che sulla rivelazione Moto2 Alonso Lopez.

“Leonardo Zanni, Campione Italiano PreMoto3 2022, entra a far parte del programma giovani talenti di Finetwork. Correrà in European Talent Cup a partire dalla stagione 2023. Siamo sicuri che ci godremo grandi momenti insieme. Benvenuto in famiglia!” Con queste parole il team accoglie “La Pulce”, 14enne romano praticamente nato sulle due ruote. Il Mondiale è molto lontano per questioni d’età, ma Zanni procede a piccoli e costanti passi avanti. La prossima impegnativa sfida è appunto il monomarca Honda del JuniorGP.

Foto: Instagram-Leonardo Zanni