Leonardo “La Pulce” Zanni, il campione Pre Moto3 corre da quando è nato

Leonardo Zanni ha 14 anni ma ha una lunga esperienza alle spalle. Sembra un paradosso ma il Campione Italiano PreMoto3 va in moto praticamente da quando è nato. Romano doc, è soprannominato “La Pulce”. Ha vinto il titolo con cinque vittorie, tre secondi posti ed un terzo su dodici gare, con i colori dell’AC Racing Team Brevo. Ma chi è e cosa sogna questo ragazzino così veloce?

“Mi sono appassionato ai motori quando ero piccolissimo – racconta Leonardo Zanni – ero andato con mio padre da un suo amico e lui aveva una motina elettrica. Me ne sono innamorato. Non ricordo quando ho fatto la ma prima gara ma ero davvero piccolissimo”.

Zanni ha poi fatto tutta la trafila dei campionati giovanili. E’ stato vice-campione europeo di minimoto, campione italiano, ha vinto il Trofeo Simoncelli ed è poi approdato alla PreMoto3.

Quest’anno eri alla tua terza stagione in PreMoto3. Ti aspettavi di lottare per il titolo?

“In realtà ho fatto due stagioni e mezzo. Nel 2020 ho iniziato a metà stagione, appena ho compito 12 anni. Nel 2021 ha concluso la stagione in crescendo ed avevo iniziato questo campionato con l’obiettivo di vincerlo. Ci sono riuscito. Ringrazio il team, il mio coach ed il mio preparatore atletico”.

Dopo il titolo in PreMoto3 farai il CIV Moto3?

“Nel 2023 facciamo la Talent Cup e forse delle wild card nel CIV Moto3”.

Il Motomondiale è ancora lontanissimo.

“Già, anche per una questione di età perché ho 14 anni e adesso si può correre a 18. Ho tutto il tempo per crescere in calma. In futuro spero di arrivarci, vorrei fare almeno un anno il Mondiale Moto3. Intanto lo seguo da tifoso ed in MotoGP faccio il tifo sia per Bagnaia che per Quartararo”.

Ultimamente stanno emergendo diversi piloti della tua zona. Li frequenti?

“Si, in particolare Gabriele Giannini, Davide Stirpe e Gabriele Mastroluca” .

Perché “La Pulce”?

“Inizialmente mi chiamava così un mio primo meccanico perché ero piccolino. La Pulce è anche il calciatore Lionel Messi. Abbiamo il nome simile, lo stesso soprannome, ed è una cosa simpatica”.