MIR punta sul super tecnico Ramon Forcada per lanciare talenti in Moto3

Tra pochi giorni una squadra JuniorGP debutterà nel Mondiale. Finetwork MIR Racing Team, appoggiandosi a BOE Motorsports, ed il suo pilota David Almansa realizzeranno una wild card Moto3 in occasione dell’ultimo round a Valencia. Proprio dove hanno appena chiuso la stagione 2022 nell’ex CEV, conquistando anche un doppio podio in gara 2, con Almansa vincitore per la prima volta in campionato (la cronaca delle corse di domenica). Una squadra nata solo di recente, che conta però su due personaggi molto interessanti: Ramon Forcada, dall’esperienza decennale in MotoGP, ed Alonso Lopez, astro nascente della Moto2.

Progetto giovane

La squadra vera e propria esiste solamente dal 2020. Il costruttore spagnolo MIR Racing e Finetwork però hanno iniziato da ben più tempo il loro programma a sostegno delle giovani promesse delle due ruote. Un progetto soprattutto economico, un’occasione per quei ragazzi che non hanno grandi disponibilità, che quindi difficilmente riuscirebbero da soli a sostenere le forti spese necessarie per correre in moto. MIR Racing poi da oltre un decennio fornisce i mezzi a Cuna de Campeones, da cui sono usciti tantissimi piloti ora protagonisti nel Motomondiale. Come accennato, nel 2020 ecco il passo avanti: nasce Finetwork MIR Racing Team, da allora protagonista in FIM CEV Repsol, ora JuniorGP, sia nel Mondialino Moto3 che in European Talent Cup. Una squadra che conta su parecchi nomi di esperienza a livello mondiale: Jordi Granell, ex tecnico HRC, o Albert Talamino, tecnico campione con Alex Marquez in Moto2. Oppure Jordi Gallardo, nella squadra di Dani Pedrosa nel suo 2006 di gloria e poi parte dello staff di Brad Binder nel suo 2016 mondiale.

Aiuti mondiali

Oltre ai nomi citati, la squadra si è arricchita con altri due nomi molto interessanti. Il primo è quello di Alonso Lopez, rimasto nell’ex CEV ma nelle vesti di coach per i piloti MIR Racing. Un doppio ruolo da quando ha debuttato a tempo pieno nel Mondiale Moto2, sicuramente si dividerà tra la classe intermedia e la Moto3 anche per la wild card a Valencia. Da poco si è aggiunto anche Ramon Forcada, che non ha bisogno di particolari presentazioni viste le sue competenze e la sua esperienza nel Motomondiale. L’addio di Andrea Dovizioso alla MotoGP dopo il GP a Misano ha comportato anche i suoi saluti alla categoria, ma non certo alla pensione. Finetwork MIR Racing Team non ha perso tempo e Forcada s’è subito lanciato nella nuova avventura con le giovani promesse. Da venerdì rivedremo l’esperto tecnico spagnolo nel paddock mondiale, stavolta al debutto in Moto3.

Foto: Finetwork MIR Racing Team