Moto3: David Almansa e MIR Racing, doppio debutto a Valencia

Un esordio in Moto3 in occasione dell’ultimo round del 2022 a Valencia. Anzi doppio: David Almansa ed il Finetwork MIR Racing Team (appoggiandosi a BOE Motorsports) debutteranno a livello mondiale al Circuit Ricardo Tormo nei giorni 4-6 novembre. Esattamente una settimana dopo il round conclusivo in JuniorGP sul medesimo tracciato: una pista quindi nota, ma l’esperienza in sé chiaramente sarà molto complessa e tutta da scoprire.

Classe 2006, di Argamasilla de Calatrava (comune della Castiglia-La Mancia), David Almansa sarà l’ultimo minorenne al debutto mondiale prima del cambio di regolamento. Il giovane pilota spagnolo è al debutto quest’anno nella classe Moto3 del JuniorGP ed è attualmente 10° in classifica generale, con un primo podio ottenuto in gara 2 a Jerez. L’esordio assoluto nell’allora FIM CEV Repsol, sempre con MIR Racing, è avvenuto l’anno scorso in ETC, una stagione chiusa con una vittoria (gara 2 Estoril).

“Deve godersela, senza pressione”

Un sogno che si realizza per il 16enne pilota castigliano, che ha davanti un’impresa non semplice. “Sono felice di debuttare nel Campionato del Mondo Moto3” ha dichiarato David Almansa. “Soprattutto a Valencia, uno dei round più belli di tutto il calendario della MotoGP. In queste settimane sto lavorando tanto per arrivare al 100% e poter mostrare così la mia versione migliore.” Come detto, arriverà al debutto mondiale dopo la ‘prova generale’ di questo fine settimana a Valencia, in occasione dell’ultimo round della stagione JuniorGP 2022.

Esordio anche per MIR Racing, con grande soddisfazione da parte del CEO Javi Martínez. “Siamo molto contenti di debuttare nel Mondiale Moto3 con la nostra struttura. Ringrazio BOE Motorsports per averlo reso possibile” ha sottolineato. “Questa wild card mostra ancora di più il nostro impegno verso i giovani talenti, nonché un altro passo per arrivare a competere nel Mondiale MotoGP. Per David Almansa è un premio per la sua grande stagione: deve solo godersela, senza nessuna pressione.”

Foto: Instagram