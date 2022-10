Super Guido Pini, campione ETC 2022! Le gare JuniorGP a Valencia

Festa italiana a Valencia: Guido Pini completa il capolavoro e si corona campione European Talent Cup 2022! Una stagione stellare per il 14enne toscano, che beffa così un Joel Esteban che ad inizio anno appariva difficile da battere. Col #93 del suo modello Marc Marquez, ecco il primo campione italiano ETC, l’unico in grado di porre un freno al dominio iberico in questo campionato. Anche David Alonso, pur correndo con bandiera colombiana, è nato in Spagna… Guizzo tricolore pure in JuniorGP con Filippo Farioli e Luca Lunetta (poi però sanzionato), si chiude una stagione che finalmente ha visto svariati italiani protagonisti in più categorie. Il resoconto di tutte le gare disputate al Circuit Ricardo Tormo.

Guido Pini campione ETC 2022!

Prima pole in campionato per l’irlandese Casey O’Gorman, ma gli occhi sono tutti per il leader Guido Pini 2° e Joel Esteban 5°. I due rivali per il titolo 2022, separati da appena 3 punti e lanciati verso la decisiva gara unica. Dei nostri, assente la wild card Zanni, che non è riuscito a qualificarsi per la gara odierna. La lotta si infiamma immediatamente con Esteban autore di uno scatto migliore di Pini, male Boggio 3° ma finito subito fuori dalla top ten. Non va però nemmeno stavolta, arriva il 4° zero consecutivo per incidente… I due protagonisti, ma non solo, danno vita ad una gara senza respiro: sorpassi e controsorpassi senza risparmiarsi, un’accesissima battaglia a sette fino alla bandiera a scacchi. Ma tutto si decide negli ultimi giri: Guido Pini tira fuori tutto quello che ha, si porta in zona podio, è dietro a Casey O’Gorman ma davanti a Joel Esteban. La storia è scritta, è una festa italiana a Valencia: il piccolo toscano è campione ETC 2022!

Moto2: Tulovic chiude al meglio

Nessuna fuga solitaria per la vittoria, stavolta è una lotta serrata tra un buon numero di piloti. Precisamente otto, una lotta di gruppo che non vede però italiani tra i protagonisti… Giro dopo giro però emergerà il fresco campione europeo di categoria: Lukas Tulovic, con calma, riesce ad avere la meglio sui rivali, accumulando quei decimi necessari per ribadire il suo primo. Il tedesco chiude così questa bella stagione con un nuovo successo, con Alex Escrig ed il poleman Senna Agius a completare il podio. Marco Tapia infine si prende il titolo Superstock con il 4° posto odierno di categoria.

JuniorGP: brillano Farioli e Lunetta

Gara 1 apre l’ultimo round a Valencia: Collin Veijer in pole position, Luca Lunetta ottimo in prima fila, Filippo Farioli invece costretto alla rimonta dopo la doppia sanzione per ‘lentezza’ (da 7° a 21° in griglia, più una Long Lap Penalty da scontare). Inizia in salita l’ultima rincorsa al 2° posto in campionato… Guai prima del via per la wild card Mattei: la sua moto si blocca, in seguito parte, ma non riuscirà a completare la corsa. Azman invece saluta subito la lotta per il 2° posto per incidente, cade presto anche Morosi, mentre giro dopo giro abbiamo 5 protagonisti. Anzi sei: Farioli risale a passo di marcia dopo le sanzioni e si lancia nella mischia. Si perde Almansa per un highside a 2 giri dalla fine, segue un altro pasticcio con Alonso che ha la peggio, mentre David Salvador coglie la sua prima vittoria JuniorGP! Finale al cardiopalma con Collin Veijer e Filippo Farioli, gran 3° dopo una super rimonta che non basta però per il vice-campionato.

Gara 2 invece è l’ultima di giornata, la chiusura ufficiale della stagione 2022. Assente Alonso dopo l’incidente in Gara 1, stavolta Farioli è sesto, Lunetta invece è 4° ed a caccia di qualcosa di più dopo Gara 1. La partenza non è perfetta, ma si riprendono presto, entrambi agganciandosi ai primi della corsa. Fuggono in sette, è di nuovo una battaglia serrata per assicurarsi le prime tre posizioni del podio. Questo fino all’incidente del poleman Veijer (quasi contatto con Lunetta) a cinque giri dalla fine, ma qualcosa non va: altri piloti cadono sembra per fluido in pista, compresi Almansa passato al comando e Morosi più indietro, inevitabile lo stop a 4 tornate dalla fine. La gara però finisce nel giro precedente: David Almansa si prende così la vittoria, Luca Lunetta e Filippo Farioli (in vetta al momento della bandiera rossa) completano il podio di quest’ultima gara del 2022. Anzi dovrebbero, non manca il colpo di scena: Lunetta viene sanzionato con +6 secondi per guida irresponsabile! Addio al podio, promosso Alberto Ferrandez in P3 (primo podio per lui) dietro a Farioli ora 2°.