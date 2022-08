MotoGP: a Misano l’ultimo GP di Dovizioso e Forcada, il saluto di RNF

Al GP di San Marino chiudono due lunghe ed intense carriere nel Motomondiale. Sia Andrea Dovizioso che Ramon Forcada infatti diranno basta alla fine della corsa a Misano. Un fine settimana emozionante quindi per RNF Yamaha, che saluterà prima della fine della stagione due personaggi molto stimati nel paddock MotoGP. Da un lato Dovizioso, iridato 125cc, più volte vice-campione MotoGP, importante nella grande crescita Ducati, che si ferma proprio dov’era ripartito l’anno scorso. Dall’altro Forcada, tre decenni di esperienza ed oltre 500 GP, nonché tecnico campione del mondo con Alex Crivillé e Jorge Lorenzo.

Dovizioso-Forcada, il saluto di Razali

“Il GP a Misano sarà una tappa speciale per la squadra e per gli sponsor. Ma sarà l’emozionante ultima gara di Andrea Dovizioso, che correrà in casa.” Così Razlan Razali, boss di WithU Yamaha RNF MotoGP Team, inizia il suo commento verso l’appuntamento sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. “È anche l’ultima gara assieme a Ramon [Forcada], con cui è stato un piacere lavorare dal 2019. È una persona di grande esperienza e conoscenza, vincitore di più titoli mondiali. Lo ringraziamento per ciò che ha fatto nella sua straordinaria carriera e per il contributo dato alla squadra in questi quattro anni.”

Il saluto di Zeelenberg

“Andrea ha deciso di chiudere la sua carriera in MotoGP, questo è il suo ultimo evento” ha poi aggiunto Wilco Zeelenberg, Team Manager WithU Yamaha RNF MotoGP Team, spiegando poi anche il cambio a livello di capotecnico. “Cal Crutchlow correrà al suo posto e ha chiesto di portare il suo capotecnico con sé per gli ultimi 6 GP. Sembra quindi che sia l’ultimo round anche per Ramon con noi.” Il team manager ricorda poi il grande impegno di Forcada. “Ha lavorato per quattro anni con questa squadra, ma io ho lavorato con lui dal 2010. Sono attualmente 13 stagioni insieme, davvero tanto tempo. Ha poi vinto tre mondiali con Jorge Lorenzo, che è certo un grande traguardo.”



Foto: RNF Yamaha