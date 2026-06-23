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Infinito Noriyuki Haga: torna a correre in Giappone con pole e podio in gara!

In Pista
di Alessio Piana
martedì, 23 giugno 2026 alle 7:30
Noriyuki Haga
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Domenica 21 giugno a Tsukuba si è svolto un evento straordinario nel motociclismo giapponese.

Nell'appuntamento della classe JP SPORT, ovvero l'ex JP250 (se vogliamo la "nostra" Supersport 300 che fu, ma con cilindrata limitata a 250cc), cinque leggende "over 50" hanno eccezionalmente sfidato i giovani talenti al via del campionato. Su invito dello sponsor SDG (Showa Denki Group), si sono schierati protagonisti dell'All Japan dei primi anni '90 quali Kenichiro Kikuchi e Masayoshi Kobayashi, ma anche tre icone delle due ruote del Sol Levante conosciute anche al grande pubblico. Da una parte Akira Yanagawa con una Kawasaki ZX-25R, dall'altra Yukio Kagayama con una Honda CBR250RR fino a Noriyuki Haga, in sella ad una Yamaha R3 del Nitro Ryota Racing. Con i colori della sua squadra intitolata al compianto figlio Ryota, "Nitronori" ha dimostrato che la classe non ha età.

POLE POSITION DI NORIYUKI HAGA

Sfidando piloti minorenni, a 51 anni compiuti nella giornata di sabato Noriyuki Haga si è garantito la pole position a precedere di oltre 4 decimi un abituale protaognista della JP-SPORT quale Buntario Kurihara con Yukio Kagayama, suo compagno di avventure anche alla 8 ore di Suzuka (da compagni di equipaggio sul podio nel triennio 2013-2015), terzo a completare la prima fila.

VITTORIA SFIORATA IN GARA

L'indomani Haga nei 15 giri di gara ha dato tutto, sfiorando la vittoria sfumata soltanto per 71 millesimi all'esposizione della bandiera a scacchi. Hiyu Ichihara, protetto SDG N-Plan Racing, si è preso la soddisfazione da giovanissimo di battere un'icona del motociclismo come Nitronori, secondo e vincendo la SDG Masters 50 nel confronto diretto con gli altri nomi blasonati al via: Yukio Kagayama ha concluso settimo, Akira Yanagawa ventesimo. Apprezzabile anche il gesto di loro tre che hanno donato il premio in denaro messo in palio dallo sponsor SDG ai commissari di percorso, poche ore dopo quanto successo a Brno in MotoGP...

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