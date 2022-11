JuniorGP, il calendario 2023: 7 round in Spagna e Portogallo, e Misano?

Conosciamo le date del calendario JuniorGP 2023, anche se al momento provvisorio, e c’è una novità per l’Italia. Nei sette round previsti non è inclusa la tappa tricolore a Misano, programmata solo per la Moto3 in concomitanza col Motomondiale. Un appuntamento inserito negli ultimi due anni e che ora è stato tolto. Nessuna tappa extra iberica quindi, i ragazzi JuniorGP, Moto2 ed European Talent Cup incontreranno solamente circuiti spagnoli e portoghesi.

Il calendario JuniorGP provvisorio

7 maggio – Circuito do Estoril

21 maggio – Circuit Ricardo Tormo, Valencia

4 giugno – Circuito de Jerez-Angel Nieto

2 luglio – Autodromo do Algarve, Portimao

16 luglio – Circuit de Barcelona-Catalunya

8 ottobre – MotorLand Aragón

5 novembre – Circuit Ricardo Tormo, Valencia

Foto: fimjuniorgp.com