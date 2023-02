Moto3, Elia Bartolini riparte dal JuniorGP con Estrella Galicia 0,0

Dopo un primo anno mondiale completo in Moto3, Elia Bartolini affronterà un nuovo campionato. Il pilota di Cesena infatti sarà al via nella stessa categoria ma in JuniorGP, uno dei ragazzi schierati da Monlau e dal Team Estrella Galicia 0,0. Parliamo di un debutto vero e proprio, visto che Bartolini ha disputato solamente una tappa nell’allora CEV Moto3, sostituendo Celestino Vietti nel round a Jerez 2018. Una rampa di lancio per un futuro ritorno nel Mondiale?

“Orgoglioso di entrare in uno dei team più forti del mondo, ma soprattutto in una famiglia!” Così Elia Bartolini ha commentato via social l’inizio della sua nuova avventura. Protagonista per anni a livello italiano, il campione CIV Moto3 2021 si lascia alle spalle per il momento l’esperienza mondiale, chiusa con 22 punti ed il 27° posto iridato. Per lui sei piazzamenti a punti ottenuti nell’intero 2022, spiccano in particolare i due ottavi posti conquistati in Indonesia ed al Mugello.

Foto: Instagram-Monlau Motul