MotoGP, Aprilia-RNF patto di ferro: “Non vogliono muri tra i box”

Tra Razlan Razali e Massimo Rivola è stato accordo a prima vista. Dopo l’ultimo difficile biennio con Yamaha, RNF ha trovato massima fiducia e collaborazione da parte del costruttore di Noale. Tanto che sperano di vedere Miguel Oliveira e Raul Fernandez lottare alla pari o magari superare i piloti ufficiali Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Con il portoghese che potrebbe subentrare al veterano di Granollers dal 2025 se tutto procederà come previsto. Ma in MotoGP vietato fare calcoli…

Massima intesa tra Aprilia e RNF

Oliveira e Fernandez cominceranno con le RS-GP dell’anno scorso, saranno i risultati a dettare l’arrivo di nuove componenti. “Sono fiducioso che se i nostri piloti faranno bene, Aprilia darà loro il massimo supporto possibile. Perché in fin dei conti, se i nostri piloti faranno bene sono destinati ad entrare nel team ufficiale“, ha detto Razali a Crash.net. Nel paddock di Sepang il manager malese ha già incontrato e discusso a lungo con il management di CryptoDATA, con l’a.d. Massimo Rivola, il direttore tecnico Romano Albesiano e il team manager Paolo Bonora. In pista c’è il collaudatore Lorenzo Savadori che sta raccogliendo i primi dati sulla moto 2023 in vista del test ufficiale MotoGP del 10-12 febbraio.

Le prime novità di aerodinamica hanno già stupito gli osservatori e i fan, resta da capire se e quanto saranno utili quelle feritoie collegate con l’airbox. “La comunicazione tra Massimo [Rivola], Paolo [Bonora] con Wilco e i nostri ragazzi è fantastica. Non c’è alcuna barriera [come c’era] con il produttore giapponese [Yamaha]… Ci dicono esattamente cosa stanno facendo. Quindi la trasparenza è fantastica“. Tanto che i due box saranno vicini e collegati, con il personale tecnico che si sposterà da un angolo all’altro per scambiare informazioni e consentire ai nuovi arrivati di prendere confidenza con le RS-GP in tempi rapidi. “Non vogliono muri tra le due squadre“, ha proseguito Razali. “Così possiamo entrare e uscire. Questo è il tipo di cose che ci fanno sentire i benvenuti“.

Un nuovo sponsor per la stagione MotoGP ’23

Ma in casa RNF le sorprese non finiscono qui. Dopo l’addio dello sponsor WithU Razlan Razali ha navigato per settimane in cattive acque, fino a firmare una partnership con CryptoDATA come azionista di maggioranza del team. A breve sarà annunciato anche il nuovo title sponsor. “C’è un malinteso: CryptoDATA è il nostro azionista [non il title sponsor]”, ha spiegato l’ex responsabile del circuito di Sepang. “L’annuncio che abbiamo fatto a Valencia riguardava la loro entrata come azionisti. Hanno investito su di noi come squadra e azienda. Abbiamo quasi trovato un accordo con uno sponsor, ma non possiamo rivelarlo fino al 16 marzo quando presenteremo il team All’Estoril“.

Foto: MotoGP.com