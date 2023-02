MotoGP, Aprilia con l’S-Duct: rivoluzione ‘aero’ ispirata alla Formula1

Aprilia ha portato dieci moto in Malesia in vista dello Shakedown e del test Irta in programma il 10-12 febbraio, comprese le moto del nuovo team satellite RNF. In questi giorni il lavoro di sgrossatura è affidato a Lorenzo Savadori che sta provando la RS-GP23 prima di affidarla a Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Il team di Noale sta concentrando l’attenzione sul pacchetto aerodinamico in vista della prossima stagione MotoGP.

Non solo sull’aero-pack, si lavora anche sulla nuova specifica di motore e altri dettagli meno visibili. Ma la curiosità degli “esterni” è saltata subito su una modifica visibile ai lati del cupolino anteriore. Aprilia è stata la prima a introdurre il “notch” sui fianchetti lo scorso anno e ora nel test di Sepang salta all’occhio una modifica che ricorda l’S-Duct usato in Formula 1 negli anni scorsi. Si tratta di feritoie che servono a deviare i flussi d’aria, una trovata frutto del lungo lavoro invernale svolto in galleria del vento. “Abbiamo qualcosa di innovativo nel cupolino”, ha spiegato il team manager Paolo Bonora a motogp.com tenendosi molto sul vago.

La MotoGP prende spunto dalla F1

Ogni minimo dettaglio utile per guadagnare un paio di decimi sul giro o acquisire qualche km/h di velocità massima sul rettilineo può fare la differenza. In termini di aerodinamica si guarda sempre più alla Formula 1 per trovare soluzioni innovative e tecnologiche. Non a caso quasi tutti i team della classe MotoGP fanno ricorso a tecnici provenienti dal Circus per lavorare sull’evoluzione dei prototipi, dotati di una vasta conoscenza della meccanica dei fluidi. Aprilia ha introdotto quello che sembra essere un ‘S-Duct’ sulla sua RS-GP23, ovvero un condotto dell’aria in fibra di carbonio che corre lungo l’interno della moto raccogliendo l’aria dalla zona della chiglia fino alla parte anteriore, espellendola attraverso le due feritoie.

L’S-Duct’ è stato introdotto dalla Ferrari nel Campionato del Mondo di F1 nel 2008, prima di essere vietato dalla FIA. Non è certo un caso che l’inventore Marco De Luca, all’epoca nella scuderia di Maranello, ora faccia parte del reparto corse di Aprilia. Una novità nel mondo della MotoGP che potrebbe aiutare a migliorare l’effetto suolo e ottenere più velocità massima sui rettilinei. Nella seconda giornata dello Shakedown a Sepang Lorenzo Savadori non è andato a caccia del tempo e ha chiuso al 7° posto.

Foto: MotoGP.com