MotoGP, Sepang Shakedown: 2° giorno sotto la pioggia

La prima giornata era stata interrotta dalla pioggia pomeridiana. Il secondo giorno di Shakedown invece s’è svolto da subito su pista bagnata, “bagnasciutta” solo nell’ora finale. I collaudatori MotoGP e l’esordiente Augusto Fernandez hanno quindi raccolto informazioni in condizioni differenti. A differenza di ieri, s’è intravisto qualche tempo anche per Dani Pedrosa, in azione per poco col transponder. Ma vediamo com’è andata oggi.

Se vogliamo dare un’occhiata ai tempi ufficiosi, Cal Crutchlow (Yamaha) svetta anche oggi, precedendo di mezzo secondo Michele Pirro (Ducati). Chiaramente le condizioni meteo hanno stravolto i programmi di tutti i costruttori. Come ad esempio per Yamaha, che avrebbe dovuto svolgere molte più prove con le specifiche 2022-2023 del motore della M1. Stessa area di lavoro pure per Aprilia, ma non solo, visto che Lorenzo Savadori è in azione anche con un profilo aerodinamico rivisto.

Honda ha nel suo box il nuovo importante acquisto, il direttore tecnico Ken Kawauchi, che ha tenuto d’occhio il lavoro di Stefan Bradl. Un nuovo chassis sulla RC-V del tedesco, ma si intravvede anche un leggero cambio nella posizione del motore rispetto ai precedenti. In casa Ducati, prove di scarico con Pirro, in KTM si sono rivisti sia Dani Pedrosa che Jonas Folger, concentrati sulle specifiche del motore della RC16. Augusto Fernandez infine continua il suo processo di adattamento, oggi su pista bagnata.

Foto: motogp.com