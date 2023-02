Fine della prima giornata di shakedown per collaudatori e l’esordiente Augusto Fernandez. Una domenica di test segnata anche dall’arrivo della pioggia, oltre che dal grande caldo tipico della Malesia. Quel che è certo è che si lavora alacremente in primis per i prossimi test ufficiali, aprendo la strada ai piloti a tempo pieno. Ecco qualche dettaglio.

KTM ha subito messo al lavoro il suo nuovo collaudatore. Jonas Folger infatti, già a pieno regime, ha completato un’intensa giornata di lavoro accanto a Dani Pedrosa. Attivissimo anche Augusto Fernandez, che sta sfruttando queste giornate extra rispetto ai futuri colleghi di categoria per adattarsi il più possibile alla RC16 coi colori GasGas. Yamaha sta girando con tre collaudatori: Cal Crutchlow (con una M1 2023 ed una versione 2022), che ha chiuso al comando la giornata odierna con un tempo di 2:01.146, ha mostrato una velocità massima di 330 km/h, tre in più dei precedenti test a Sepang. Si lavora per venire incontro a tutte le richieste di Fabio Quartararo, che ha domandato passi avanti da Yamaha per tornare a lottare per l’iride MotoGP. La prima uscita del 2023 sembra incoraggiante, vedremo il prossimo weekend in occasione delle prove con i piloti ufficiali.

Aprilia affronta una stagione molto importante, ricca di novità. Chiaramente il tester Lorenzo Savadori, nonostante un problema tecnico nel corso della giornata, non si sta risparmiando, con ben sei moto nel suo box! Honda ha il chiaro obiettivo di lasciarsi alle spalle il periodo nero, iniziato con l’infortunio di Marc Marquez. Il #93 ha fatto richieste ben precise e HRC sta facendo di tutto per accontentarlo. Stefan Bradl ha girato con due RC-V, sulle quali spiccano un rinnovato profilo aerodinamico, un nuovo scarico ed il motore 2023. Ducati riparte da campione, con Michele Pirro attivissimo in sella a due Desmosedici 2023 con un nuovo profilo aerodinamico.

Foto: motogp.com