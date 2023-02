MotoGP, Sepang Shakedown: day-3 tra ultimi test e ‘ospiti di lusso’

Si chiudono i tre giorni di “riscaldamento”, di Shakedown a Sepang. Con alcuni ospiti speciali come Fabio Quartararo ed Aleix Espargaro, attenti osservatori di ciò che fanno le rispettive case. Mentre il rookie Augusto Fernandez lavorava solo al suo adattamento alla RC16, dai vari collaudatori MotoGP si sono già viste cose interessanti. Interessanti novità soprattutto per i rivali di Ducati, costruttore campione del mondo e quindi osservato speciale. Premessa a ciò che vedremo da venerdì 10 a domenica 12 febbraio, con tutta la griglia MotoGP in azione.

In quest’ultima giornata la Rossa ha chiuso al top con Michele Pirro, in azione con un aggiornamento al profilo aerodinamico, ma i tempi contano poco in un test di questo tipo. Da Aprilia a KTM, da Honda a Yamaha, i vari collaudatori presenti sul tracciato malese non si sono davvero risparmiati. Per il marchio austriaco Dani Pedrosa, anche oggi senza transponder, ha portato in pista un nuovo set di alette, un profilo aerodinamico ridefinito ed un parafango anteriore rivisto. Oltre a farsi vedere in azione sia con la livrea nera che con i colori Red Bull KTM.

Per Stefan Bradl, comparso ieri con un nuovo telaio, oggi è stata una giornata di prove comparative tra profili aerodinamici. Dopo due giorni con il solo Cal Crutchlow in pista, per Yamaha si fa vedere anche Katsuyuki Nakasuga. Entrambi girano sia col nuovo profilo aerodinamico che con il parafango aggiornato. Per Aprilia si rivede Lorenzo Savadori, indaffaratissimo in questo Shakedown con le tante moto a sua disposizione. Spicca in particolare la nuova carenatura, già vista nei giorni scorsi.

Foto: motogp.com