Moto3: Nicola Carraro, dopo il Mondiale c’è il JuniorGP

Dopo mezza stagione mondiale, Nicola Fabio Carraro riparte dal JuniorGP. Non una novità, ha già corso nella categoria Moto3 dell’ex CEV, ma l’anno prossimo lo farà con i colori del Aspar Team. Un’opportunità quindi sotto l’ala di Jorge Martínez, che ha lanciato tanti talenti (l’unico debuttante italiano, Filippo Farioli, arriva da lì) e di Sergio Gadea. L’ex pilota mondiale rileverà il ruolo di Nico Terol, ora direttore sportivo mondiale: dal 2023 Gadea seguirà le giovani promesse della struttura Aspar.

Classe 2002 di Noventa Padovana, Nicola Carraro vanta grande esperienza tra CIV Moto3 e CEV/JuniorGP. Nel campionato italiano in particolare ha sfiorato il titolo quest’anno, ma il maggiore impegno è stato quando Esponsorama Racing l’ha chiamato per l’infortunato Matteo Bertelle. Otto GP mondiali per il pilota veneto, senza mai raggiungere la zona punti. Non sarà nel Mondiale Moto3 l’anno prossimo, ma Carraro si augura che sia solo un arrivederci. Certo l’accordo con Aspar è un ottimo punto di partenza.

Foto: Aspar Team