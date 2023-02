Moto3, Alessandro Morosi: “Occasione per mostrare il mio potenziale”

Terza stagione nella Moto3 del JuniorGP con tanta voglia di fare bene. Alessandro Morosi sarà ai nastri di partenza con Eagle-1, struttura guidata da Max Gazzarata (qui l’annuncio). Una nuova veste di una collaborazione già esistente: con Gazza Racing infatti Morosi ha ottenuto ottimi risultati nel campionato Supermoto. L’obiettivo è fare lo stesso anche nell’ex CEV, sfruttando pure l’esperienza accumulata nella wild card mondiale dello scorso GP ad Aragon. Il 18enne di Arsago Seprio (Varese, Lombardia) è pronto per la sfida, ecco cosa ci ha raccontato dopo l’ufficialità dei suoi piani per questa stagione.

Alessandro Morosi ed Eagle-1: com’è arrivato questo accordo per il 2023?

È una collaborazione che s’è creata attraverso una serie di occasioni. Il proprietario Max Gazzarata e la moglie Vittoria mi hanno dato la possibilità di correre con loro nel campionato Motard, hanno visto in me la possibilità di fare bene. Infatti siamo riusciti a vincere un sacco di gare ed a salire sempre sul podio. Era un’occasione e l’ho sfruttata: avevo già fatto un paio di gare ma senza una moto competitiva, grazie a loro invece sono arrivato a vincere, dimostrando quello che so fare con una moto a posto. È proprio quello che cercheremo di fare anche quest’anno nel CEV. Con loro posso fare molto bene, mi stanno dando davvero tutto, facendo anche dei sacrifici per me, ed io darò il massimo per sfruttare questa occasione.

Hai già due anni di esperienza in JuniorGP, come li valuti?

Il primo è stato un po’ un anno di apprendistato. Non è andato benissimo, ma alla fine è servito per conoscere le piste e la KTM, che non avevo mai guidato prima. Diciamo che ho fatto chilometri e mi è servito per il 2022, per ottenere buoni risultati: ho conquistato qualche top ten ed ero costantemente tra i primi 15.

Cosa si aspetta Alessandro Morosi quest’anno?

Fare un po’ il percorso del campionato Motard. Quest’anno puntiamo a stare davanti e far vedere il mio potenziale, che per una serie di circostanze non sono ancora riuscito a mostrare al 100%.

Quanto ti ha aiutato/ti aiuterà ancora la wild card mondiale dell’anno scorso?

Il GP ad Aragon mi ha aiutato a capire qual è il livello nel Mondiale Moto3 ed a conoscere un po’ l’atmosfera. Mi tornerà certo utile per il futuro, sia che faccia un’altra wild card sia che vada a correre nel Motomondiale. Ho già avuto l’occasione di tastare il terreno: non avrò paura di non riuscire a dimostrare le mie capacità, devo solo pensare a sfruttare l’opportunità per fare bene.

Come ti stai avvicinando alla nuova stagione? Hai cambiato qualcosa nella tua preparazione?

Ho cambiato dieta, ora sto seguendo quella del dottor Iader Fabbri di Faenza e mi sto trovando molto bene. Nella preparazione atletica invece sto seguendo sempre un programma molto cardio: bicicletta, corsa, padel. Quest’ultimo mi aiuta molto per la concentrazione, a pensare mentre mi alleno e non fare tutto “a muzzo”. Sto poi alternando Motard, Ohvale, R6 e flat track. Anche il cross a volte, quando riesco a farmi dare la moto da Max.

Quali sono attualmente i tuoi punti forti e deboli del Alessandro Morosi pilota?

Come punti forti, sono uno molto disciplinato e perseverante: finché non mi esce quello che voglio do l’anima per portare a termine ciò che mi ero prefissato. Secondo me, oltre ad essere una cosa buona per un pilota, lo è anche per la vita di una persona: ti serve nel lavoro, nella scuola, in tutto. Sono uno dei pochi che si sta preparando per gli esami delle superiori, mentre tutti i miei coetanei o ragazzi più piccoli hanno già mollato il colpo. Punti deboli… Preferisco non dirli!

Disputerai qualche altro campionato?

Sì, oltre al JuniorGP disputerò anche qualche gara del Campionato Europeo Supermotard sempre con Max ed il team Gazza Racing. Penso di fare solo questo.

Foto: Instagram-Alessandro Morosi