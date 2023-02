Moto3: Alessandro Morosi, si rinnova la sfida in JuniorGP

Anche nel 2023 lo troveremo in JuniorGP. Alessandro Morosi si prepara per il suo terzo anno nel Mondialino Moto3, ma con un’altra squadra, la terza in tre anni. Il 18enne lombardo è infatti il pilota scelto da Eagle-1, struttura guidata da Max Gazzarata ed al debutto in questo campionato. Sarà l’anno della grande crescita per il giovane pilota italiano? Questo lo dirà il tempo, ma certo Morosi sarà uno dei nostri portacolori da tenere d’occhio.

Ricordiamo, l’esordio nell’allora CEV Moto3 è avvenuto nel 2021. Un anno molto complesso con Laglisse Academy per le tante novità da affrontare rispetto ai compagni di categoria, molti dei quali già esperti o parallelamente attivi in Rookies Cup. Nel 2022 con AC Racing Team arrivano i primi piazzamenti a punti, il migliore dei quali è il 10° posto ottenuto in Gara 2 in Catalunya. L’anno scorso Morosi ha anche avuto la sua prima occasione nel Mondiale Moto3 con la wild card ad Aragon, un’esperienza che certo lo aiuterà in questa nuova stagione.

Foto: Gazza Racing