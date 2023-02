Hawk svela le sue Honda per il British Superbike 2023

Dopo aver rappresentato, in qualità di team di riferimento nel British Superbike e Road Races, Kawasaki, BMW e Suzuki, per l’Hawk Racing inizia una nuova era. In seguito al disimpegno di Suzuki dal Motorsport, la squadra di Stuart e Steve Hicken quest’anno di fatta sarà un “team clienti” Honda nel BSB. Due le CBR 1000RR-R ultimo grido che verranno portate in pista, oltretutto con due distinti title sponsor.

HAWK RACING SALUTA SUZUKI

Nessuna novità per quanto concerne i nostri lettori. Come già anticipato in data 13 ottobre 2022, l’uscita di scena di Suzuki ha colto un po’ in contropiede Hawk Racing. Dopo aver rappresentato la casa di Hamamatsu nel British Superbike dal 2017 a questa parte, Stuart e Steve Hicken hanno dovuto vagliare diverse alternative, propendendo verso Honda.

DUE ULTERIORI CBR NEL BRITISH SUPERBIKE

Il passaggio alla casa dell’ala dorata, svelato su queste pagine in data 9 febbraio, ha trovato seguito con l’annuncio ufficiale di Hawk Racing. Oltretutto, senza più Buildbase in qualità di title sponsor, saranno due diverse aziende a vestire le due CBR 1000RR-R. Il giovane Charlie Nesbitt, promosso dalla Superstock 1000 britannica, correrà con livrea bianco-blu-nera e main sponsor MasterMac Surfacing. A sua volta la Fireblade di Josh Owens, dal 2019 presenza fissa del BSB, sfoggerà i colori di Crendon Timber Engineering.

LA SCELTA HONDA

“Questa per noi rappresenterà la 25esima stagione di attività“, ricorda Steve Hicken. “La situazione economica è difficile per tutti, pertanto siamo felici di poter contare su due partner che hanno deciso di sposare il nostro progetto. Sappiamo che sarà una stagione 2023 del British Superbike di livello molto alto, ma il fatto che Honda abbia concluso al secondo posto lo scorso anno evidenzia il potenziale della moto. Con due giovani piloti e di talenti come Charlie e Josh pensiamo che potremmo schierare un pacchetto decisamente competitivo“.