Hawk lascia Suzuki e annuncia i piloti per il British Superbike

Il disimpegno Suzuki dalle competizioni motociclistiche si estenderà anche al British Superbike. Non una novità per i nostri lettori, in quanto già lo scorso 13 ottobre anticipammo che non ci sarebbe più stato un futuro per la casa della grande esse nel BSB. Senza alcun supporto diretto da Hamamatsu e le criticità dovute al reperimento di ricambi (e delle stesse moto!) delle GSX-R 1000, il team Hawk Racing di Stuart e Steve Hicken ha dovuto rivedere i piani per il 2023. Senza tuttavia farsi trovare impreparato.

ADDIO A SUZUKI DAL BRITISH SUPERBIKE

Di certo, Hawk Racing non correrà più con Suzuki. Un marchio che nel British Superbike ha scritto memorabili pagine di storia con piloti del calibro Chris Walker, John Reynolds (Campione 2004), Yukio Kagayama, Shane Byrne, Cal Crutchlow, Tom Sykes, John Hopkins e Josh Brookes. Senza più l’intervento diretto dal Giappone, Hawk ha preso una nuova strada per il 2023, ponendo la parola fine ad una collaborazione che perdurava dal 2017 e che ha prodotto diverse vittorie a firma Sylvain Guintoli, Bradley Ray, Richard Cooper, Kyle Ryde e Gino Rea.

HAWK RACING RITORNA ALLE ORIGINI

La squadra di Stuart (papà) e Steve (figlio) Hicken, prima del disimpegno dal Motorsport di Suzuki annunciato nell’estate 2022, aveva pianificato con Hamamatsu e la filiale britannica un bel progetto di prospettiva. Sotto le insegne Buildbase Suzuki il proprio team di riferimento, contestualmente occupandosi di preparare le GSX-R dei clienti sportivi impegnati nello stesso BSB, ma anche nella Superstock 1000 britannica e nelle road races. Un piano, di fatto, naufragato sul nascere.

SI PASSA AD HONDA

Hawk Racing tornerà pertanto ad essere un team “clienti” come tanti altri, dopo oltretutto aver rappresentato la squadra di vertice di Kawasaki, BMW e Suzuki nel corso degli anni. In data 15 febbraio verrà annunciato il nuovo costruttore con il quale si legherà a partire da questa stagione, con tutti i rumors del caso che sembrano propendere verso un passaggio ad Honda.

NESBITT E OWENS CON HAWK NEL BRITISH SUPERBIKE

Già annunciati invece i due (giovani) piloti che difenderanno i colori Hawk Racing nel British Superbike 2023. Da una parte Charlie Nesbitt, già Campione British GP2, con Hawk lo scorso anno nella Stock 1000 britannica conquistando la vittoria a Cadwell Park. Oltretutto, in sostituzione dell’infortunato Christian Iddon, esordì nel BSB proprio con Buildbase Suzuki, riuscendo ad impressionare per il suo potenziale velocistico a Donington Park. Accanto a lui correrà Josh Owens, a sua volta nel recente passato Campione britannico GP2 e dal 2019 impegnato tra le Superbike. Dopo buone stagioni con Kawasaki CDH Racing, il passaggio ad Hawk (e Honda) dovrebbe garantirgli un’ulteriore opportunità di mettersi in luce.