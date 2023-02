MotoGP, Johann Zarco punta sul fisico: obiettivo prima vittoria

Per Johann Zarco sarà la settima stagione in MotoGP, la quarta in sella ad una Ducati Desmosedici. Con la Rossa ha finora collezionato nove podi, nel primo biennio con la Yamaha è asceso cinque volte sul podio, ma manca ancora una vittoria. Sa bene il pilota di Cannes che dovrà centrare questo obiettivo minimo se vuole continuare a meritarsi la fiducia di Borgo Panigale. D’altronde la sua sella era stata messa già in discussione un anno fa, nel caso Jack Miller avesse accettato la “retrocessione” in Pramac Racing.

La prima vittoria in MotoGP

Con una Ducati GP23 a disposizione ci sono pochi alibi, nella stagione 2023 dovrà rincorrere la prima vittoria, sfruttando anche l’introduzione delle gare sprint. L’anno scorsi ci ha provato a Portimao e al Sachsenring, ma entrambe le volte ha concluso secondo alle spalle del connazionale Fabio Quartararo. Per innestare quella marcia in più Zarco ha provato a fare delle modifiche all’interno della sua squadra. All’inizio dell’anno Romain Guillot, il suo preparatore atletico, ha annunciato la fine della collaborazione con il pilota MotoGP attraverso i social. Stessa sorte per Jean-Michel Bayle, il coach da cui si era già separato tempo fa e poi riavvicinato. Una strategia dettata dall’arrivo delle Sprint Race e Johann, con i suoi 31 anni di età, ha deciso di investire maggiormente sul fisico.

Cambiamenti nello staff

Tutti aspettano una vittoria in classe regina dal due volte campione del mondo di Moto2. In una recente intervista all’emittente francese Canal+, Zarco non cerca alibi e sente il peso di raggiungere questo traguardo. “Certamente, deve esserlo a un certo punto. In ogni caso sono felice di attaccare il 2023 perché ho avuto molte lezioni dal 2022. Inoltre molte cose fatte durante l’inverno mi permettono di sentirmi più fresco per attaccare il 2023… Ci sono stati alcuni cambiamenti dal punto di vista organizzativo. La prima è stata la separazione con Romain Guillot. Lavoravamo insieme da sette o otto anni, fare un piccolo cambiamento dal punto di vista fisico e incontrare qualcun altro mi ha dato un po’ più di freschezza“.

Johann Zarco ha voluto spezzare alcune delle sue routine per rinnovare gli stimoli e guardare alla prossima stagione MotoGP diversamente. Da qui la rottura anche con Bayle: “Ero pronto a seguire la sua linea, ma a dicembre ci siamo resi conto che alcune cose non sarebbero andate bene – ha proseguito il pilota francese -. L’obiettivo del 2023 è ancora quello di poter trarre il massimo piacere. Se creiamo dei ‘bug’ all’interno della nostra organizzazione… ci mettiamo i bastoni tra le ruote. Ho esperienza, so benissimo a cosa voglio puntare e voglio godermi il 2023! Da metà novembre mi sono preparato un po’ meglio“.

Assalto al 2023

Non ha ancora raggiunto il top della condizione, ma il test MotoGP di Sepang servirà anche a questo, per arrivare al meglio a Portimao. L’11-12 marzo ci sarà l’ultimo test Irta, dal 24 al 26 marzo il primo Gran Premio. A quel punto la preparazione atletica dovrà mostrare i frutti dopo la lunga preparazione invernale. “Il test di Sepang fa ancora parte dell’allenamento e abbiamo ancora tutto febbraio per portare un po’ più di prestazione fisica, ed essere ancora più in forma a marzo. Ma il cambiamento nell’allenamento fisico è stato positivo – ha concluso Johann Zarco -. Serviva un approccio un po’ diverso perché gli anni passano e non sembrano tutti uguali, ma bisogna riuscire ad evolversi. Altrimenti, gli altri non aspettano“.