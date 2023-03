MotoGP Argentina, Prove 1: 1-2 Aprilia, notizie su Pol Espargaro

Comandano le moto italiane, ma non le Ducati in questa partenza di GP in Argentina. Il duo Aprilia Racing infatti comanda la classifica delle Prove 1, con Maverick Vinales a precedere Aleix Espargaro. Inversione di ruoli invece in casa Yamaha, con Franco Morbidelli tra i primi 10 e Fabio Quartararo rimasto fuori. Deve sperare che non arrivi la pioggia più tardi, o è già nei guai in ottica qualifica… Tempi e cronaca del primo turno per la categoria MotoGP a Termas de Rio Hondo.

Pol Espargaro, l’aggiornamento

C’è tempo per fornire qualche notizia in più sul recupero dopo il pauroso incidente a Portimao. “Pol Espargaro stamattina si è alzato e ha fatto qualche passo. Ha anche lasciato la terapia intensiva ed è stato spostato in una stanza normale” ha sottolineato Hervé Poncharal a motogp.com, fornendo quindi un aggiornamento sul suo pilota. “Ha avuto un brutto infortunio alla mandibola, al momento non può parlare, ma per il resto non è niente di serio. Tornerà a competere in MotoGP, ma certo ci vorrà tempo, soprattutto per la vertebra fratturata.”

MotoGP Prove 1

Oltre ad Espargaro ricordiamo le assenze di Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira, sulla cui moto c’è appunto il pensiero per il quartetto di piloti KO. Dal prossimo GP in GASGAS Tech3 vedremo in azione il neo tester KTM Jonas Folger, un interessante ritorno in MotoGP per la prima volta dal 2017. Scattano al meglio i ragazzi Aprilia factory, prima di essere sopravanzati da Nakagami e da due Ducati. Un aspetto di rilievo, confermato ieri dallo stesso Rins, è che su una delle Honda RC-V #42 c’è il telaio di Marquez, una prova in più già in questa sessione per lo spagnolo di LCR. A referto però per lui anche una scivolata, fortunatamente senza conseguenze. Con la pioggia che potrebbe tornare per le Prove 2, determinanti per Q1-Q2, assistiamo all’assalto al tempo fino alla bandiera a scacchi. Turno chiuso con il ritorno in alto delle Aprilia: Vinales ed Espargaro svettano su Martin, bella sessione per Nakagami e Morbidelli, non si può dire lo stesso per Quartararo…

La classifica

Foto: motogp.com