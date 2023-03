MotoGP, Alex Rins: “Marquez non c’è, Honda mi dà il suo telaio”

Secondo Gran Premio di MotoGP in sella alla Honda RC-V per Alex Rins. A Portimao l’ex pilota Suzuki ha chiuso al 10° posto con 11″ di distacco dal vincitore, accusando mancanza di accelerazione nelle marce più alte. Il pilota spagnolo è ancora lontano dalle posizioni che gli competono e la sua moto non è ancora all’altezza del team factory, ma l’assenza di Marc Marquez gli metterà a disposizione l’ultimo aggiornamento di telaio.

Due Honda nel box di Alex Rins

Nella prima sessione di prove libere in Argentina, su una pista ancora sporca e poco gommata, resta fuori dalla top-10. Alla vigilia del weekend Alex Rins non ha nascosto il vero punto debole in sella alla Honda. “Non abbiamo abbastanza trazione in uscita di curva per uscire veloci in rettilineo“. Diventa difficile sorpassare sul rettilineo o difendere la posizione in condizioni simili: “Di conseguenza, siamo troppo lenti in rettilineo e dobbiamo recuperare tutto il tempo in curva e prendere più rischi lì“. Il forfait di Marc Marquez consentirà al pilota LCR Honda di provare l’ultima versione del telaio sviluppato da HRC, finora riservato ai piloti del team Repsol Honda.

Il pilota catalano ha confermato di avere “parti nuove per questa gara, visto che Marc non c’è, la Honda mi permette di utilizzare un telaio diverso, quello che ha usato Marc. Vedremo come va, perché non abbiamo molto tempo per testarlo. E le previsioni del tempo non sono molto buone. Quindi sarà importante fare un buon programma per venerdì“. Nel box di Alex Rins ci saranno due moto a disposizione, una con l’assetto (e il telaio) di Portimao e una Honda con il telaio di Marquez. “Passerò da una moto all’altra per provarla, perché anche venerdì c’è la possibilità di andare direttamente in Q2, quindi è tutto super serrato“.

Foto: MotoGP.com