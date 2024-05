Dopo il debutto assoluto in casa nel 2023, ecco la seconda opportunità. Fadillah Arbi Aditama sarà infatti parte della griglia Moto3 in occasione del Gran Premio di Catalunya, in programma tra pochi giorni. Sarà la terza punta di Honda Team Asia, affiancherà quindi il giapponese Taiyo Furusato e e l’esordiente thailandese Tatchakorn Buasri. Il giovane indonesiano rivedrà un tracciato sul quale ha corso giusto lo scorso weekend in occasione della terza tappa JuniorGP, per lui però la prima stagionale a causa di un infortunio durante l’inverno. Ne serba anche un gran ricordo, visto che proprio lì ha ottenuto la sua storica vittoria ‘premiata’ con la wild card in Indonesia.

Secondo GP Moto3

L’annuncio arriva dal team manager Hiroshi Aoyama. “L’anno scorso ha corso in Indonesia ed abbiamo visto il suo talento e la sua velocità. Questa sarà quindi la sua seconda esperienza nel Mondiale Moto3.” Sottolinea però anche un aspetto del suo terzo pilota in Catalunya. “Sfortunatamente si è infortunato durante l’inverno ed è ancora in fase di recupero” ha spiegato. “Non sarà in forma al 100%, ma sarà comunque un’opportunità per lui per continuare a progredire.”

“Sono davvero grato a Astra Honda Racing Team, al Junior Talent Team ed a Honda Team Asia per averlo reso possibile” è il commento di Fadillah Arbi Aditama, che conferma anche le sue non perfette condizioni fisiche. “Non sono riuscito a competere in JuniorGP fino allo scorso weekend” ha infatti ammesso il pilota indonesiano. “La gara al Montmelo mi ha dato la giusta dose di fiducia per affrontare il GP di Catalunya. Cercherò di imparare quanto più possibile da questa wild card.”