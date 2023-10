Moto3: Fadillah Arbi Aditama al debutto nel “suo” GP Indonesia

Un bel premio per essere diventato il primo pilota indonesiano in grado di vincere una gara nel JuniorGP. Fadillah Arbi Aditama ha una grande occasione proprio nel GP mondiale in Indonesia, di scena proprio nei prossimi giorni. Sarà un emozionante appuntamento di casa per il 18enne di Purworejo, che debutterà nel Motomondiale come wild card con Honda Team Asia, un passo naturale del progetto Astra Honda Motor in supporto dei piloti emergenti. Aditama affiancherà Taiyo Furusato ma soprattutto il connazionale Mario Suryo Aji: per la prima volta ci saranno due indonesiani insieme in Moto3.

Prima vittoria indonesiana

Parliamo di una Gara 2 piuttosto rocambolesca in Catalunya, prima della lunga pausa estiva del JuniorGP. Anzi, durante quella corsa si è verificato anche un contatto proprio tra un Aditama troppo garibaldino ed Alessandro Morosi, grande protagonista per il podio fino appunto all’incidente che ha portato all’amaro zero. Il giovane indonesiano di Astra Honda Racing Team però è rimasto sempre nel gruppo di testa, giocandosi la vittoria fino alla bandiera a scacchi. In pista David Almansa lo beffa in volata per appena 5 millesimi, ma un precedente incidente aveva portato alle bandiere gialle. Il sorpasso finale dello spagnolo non è valido, Faridh Arbi Aditama secondo eredita la vittoria e scrive la storia per il suo paese nella Moto3 Junior.

Aditama wild card

Il campionato è ripartito proprio lo scorso weekend dopo la lunghissima pausa. Nella gara unica ad Aragon, Aditama ha chiuso 13° al traguardo appena dietro a Morosi e davanti di un soffio su Rammerstorfer (cronaca e classifiche). Ma non ha tempo di riposarsi, dalla pista spagnola deve subito volare a casa per un appuntamento che lo vedrà tra i protagonisti della Moto3 mondiale. “Sarà il suo primo GP, un’esperienza completamente nuova per lui” ha sottolineato Hiroshi Aoyama. “Si tratterà anche del round di casa, questo vuol dire che le aspettative sia sue che dei fan saranno molto alte. Sarà certamente un’esperienza eccellente per la sua carriera, spero si diverta.”

Foto: FIM JuniorGP