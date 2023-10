Il Mooney VR46 Racing Team avrà almeno un pilota su cui contare. Luca Marini infatti è pronto a tornare in azione in occasione del Gran Premio in Indonesia, in programma nei prossimi giorni. Con un breve video social la squadra tricolore ha ufficializzato il ritorno del 26enne marchigiano, ricordiamo rimessosi da una frattura alla clavicola sinistra, infortunio accusato proprio all’inizio della Sprint in India in un incidente provocato proprio da lui.

Marini torna, e Bezzecchi?

Si vocifera di un possibile ritorno-sprint di Marco Bezzecchi, in lotta per il titolo MotoGP, ma è stato appena operato alla clavicola destra fratturata sabato in allenamento (i dettagli). Di ripartenze veloci ne abbiamo viste, ma è una situazione complessa… Per Luca Marini invece parliamo di un infortunio capitato lo scorso 23 settembre, durante appunto il Gran Premio in India. È passato quindi ben più tempo e ha avuto la possibilità di tornare in forma. Certo Marini dovrà anche superare i controlli medici in circuito, ma appare una situazione molto più favorevole rispetto al compagno di squadra.

Foto: Mooney VR46 Racing Team