Brutta notizia in casa VR46: Marco Bezzecchi ha rimediato un infortunio piuttosto serio durante un allenamento al Ranch di Valentino Rossi e salterà quantomeno il prossimo Gran Premio dell’Indonesia. Sui social piovono i messaggi di incoraggiamento da parte di amici e tifosi.

Bezzecchi operato alla clavicola

Marco Bezzecchi ha riportato una frattura alla clavicola nel corso di un allenamento a Tavullia. Un episodio davvero triste e che mette fine alle residue speranze di ambire al titolo MotoGP. A pochi giorni dalla gara in Indonesia, il pilota del Mooney VR46 Racing Team dovrà rinunciare a prendere il volo per l’Oriente e probabilmente salterà anche gli impegni a seguire. Non c’è ancora un comunicato ufficiale per il momento. Il ‘Bez’ era staccato di 54 lunghezze dal leader del campionato Francesco Bagnaia, dopo aver messo a segno la sua migliore stagione in MotoGP.

Il romagnolo classe 1998 ha collezionato tre vittorie e quattro podi nelle gare domenicali, quattro podi e una vittoria nelle Sprint. Nelle prossime ore verrà operato e sapremo quanto è grave l’infortunio e il tempo necessario per recuperare. In ogni caso dovrà rimandare l’assalto al titolo iridato al 2024. Una bella grana anche per la squadra di Valentino Rossi che dal Gp dell’India deve fare a meno anche di Luca Marini, convalescente dopo una frattura alla clavicola rimediata in un incidente proprio con Bezzecchi al via della Sprint Race. Difficile capire con quale pilota il team VR46 scenderà in pista in Indonesia.