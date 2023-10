Dietro ai formidabili successi di Max Verstappen c’è l’ingegnere più vincente della storia della F1: Adrian Newey. Britannico, 64 anni, in Qatar ha brindato in largo anticipo (sei GP) alla conquista del suo 23° titolo Mondiale da tecnico. Nel dettaglio: 12 titoli Piloti e 13 Costruttori, inclusi quelli di questa trionfale stagione. La sua RB19, la sigla del missile Red Bull, quest’anno ha vinto tutti i GP disputati, eccetto uno (Singapore). Coi 16 già collezionati nel 2023, di cui dieci consecutivi a firma Max Verstappen, Adrian Newey 190 GP. Approdato in F1 nel 1981 con la Fittipaldi, ha portato piloti leggendari, incluso Ayrton Senna, e vinto con varie squadre: 54 GP con la Williams tra il 1990 ed il 1996, 41 con la McLaren tra il 1998 ed il 2005 e ben 95 con la Red Bull tra il 2009 ad oggi.

La sua storia è un libro best seller

Adrian Newey parla pochissimo, le sue interviste sono un’autentica rarità. In compenso ha raccontato la sua storia leggendaria in una corposa biografia pubblicata in Italia nel 2021 da CDM Edizioni (lo stesso editore di Corsedimoto, ndr). La seconda edizione è arrivata in libreria da poche settimane (disponibile anche su Amazon): conserva lo stesso titolo, cioè “Come ho progettato il mio sogno”, ma ha cambiato veste editoriale, contando 586 pagine. Da due anni è il libro di argomento motorsport più venduto in Italia e staziona costantemente nella top list di Amazon: nella categoria “biografie”, una delle più gettonate, è arrivato ad occupare una posizione nella top ten, accanto a personaggi globali come il Principe Filippo e molti altri.

Una vita da…campione

L’editore italiano ha cambiato il titolo dell’edizione originale in inglese (“How to build a car”) proprio per mettere in risalto il carattere di meravigliosa storia umana e tecnica che il libro propone. La copertina è un disegno di una giovanissima artista italiana, Noemi Parente, ispirato ad una delle fotografia più note dell’ingegnere. La traduzione è stata affidata a Paolo Filisetti, uno dei giornalisti tecnici più noti della F1, e alla scrittrice Elisabetta Lubrani. Newey parla della sua infanzia, dei tempi dell’Università con le bocciature in matematica, fino a tantissimi aneddotti della sua collaborazione nel box con giganti della F1.

Il sogno proibito della Ferrari

La Scuderia non vince il Mondiale F1 dall’ormai lontanissimo 2007. In tre differenti momenti storici la Ferrari ha provato a convincere Adrian Newey di lasciare il Regno Unito ed abbracciare la causa. Nel libro il tecnico racconta perchè ha sempre detto di no, svelando retroscena che per tanti anni erano rimasti nascosti. Ma nella vita “mai” non esiste, chissà che un giorno non possa succedere. Ma intanto Sir Adrian continua a coccolarsi il suo Max Verstappen, e soprattutto a mettergli a disposizione monoposto terribilmente veloci.

Foto: Red Bull Content Pool