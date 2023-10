Superbike: Zanetti travolge Pirro, il bresciano tricolore col botto

L’epilogo della Superbike tricolore farà discutere a lungo. Michele Pirro doveva vincere a tutti i costi per sperare di recuperare nove punti nei confronti del leader Lorenzo Zanetti. Potevano essere tredici giri di battaglia, invece la sfida è tramontata dopo appena quattro passaggi. L’inseguitore aveva preso il comando della corsa e Zanetti per non perdere contatto si è avventato su Alessandro Delbianco. Ma ha sbagliato i riferimenti della frenata, travolgendo l’incolpevole Michele. Un groviglio pauroso, per fortuna senza danni per il piloti. Pirro si è rimesso in piedi, ha ripreso la pista con la Ducati Panigale a pezzi ma non ha potuto evitare di finire ultimo, cioè undicesimo. Cinque non gli sono bastati per ricucire il gap. Zanetti così è diventato per la prima volta campione italiano, ma senza sorriso.

2024 comincia l’era Dunlop

Alla vigilia di questo ultimo round di stagione la Federmoto ha annunciato l’estensione dell’accordo con Dunlop che diventa gommista unico di tutte le categorie del CIV. Dal 2024 la marca britannica fornirà l’intero format, dalla PreMoto3 (che diventa monomarca Honda 250) fino alla Superbike, di cui era già fornitore unico. Non solo: Dunlop diventa anche “title sponsor” del principale campionato della velocità in Italia. Scartata l’alternativa Pirelli, che quindi uscirà di scena dal CIV ma intensificherà la fornitura nel National Trophy, dove già porta le stesse identiche gomme del Mondiale Superbike, e nei trofei monomarca nazionali. Qui i dettagli sull’annuncio.