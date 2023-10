Superbike: Zanetti scatenato ipoteca il tricolore, Pirro che KO!

Una sfida che più bella di cosi non si poteva può aver deciso le sorti del campionato italiano Superbike. Lorenzo Zanetti ha vinto il durissimo braccio di ferro contro Michele Pirro, che scivolando all’ultima chicane ha visto ribaltata la situazione di partenza. Il tester Ducati è arrivato all’ultimo round con nove punti di vantaggio e adesso ne ha otto di ritardo. Gara 2, domenica alle 14:30, sarà uno uno scontro tutto-o-niente. Zanetti, pilota fortissimo e intelligente, ha il vantaggio di potersi gestire: se Pirro vince, il bresciano è comunque campione anche arrivando secondo.

Senza complimenti

La Superbike a Imola regala sempre emozioni, a tutti i livelli. Questo saliscendi leggendario sembra fatto apposta per esaltare spettacolo e coraggio. Anche se con appena 14 partenti, il penultimo appuntamento del CIV ha fatto alzare l’adrenalina degli spettatori a livello di guardia, con Zanetti e Pirro che si sono affrontati senza tanti complimenti. A parità di moto (Ducati) e gomme (monomarca Dunlop, confermato anche per il 2024) sono stati i dettagli a fare la differenza. Zanetti in frenata qui è un portento, e quando non è bastato, ha risposto con le maniere forti. Da cineteca il sorpasso alla Piratella, un punto (quasi) impossibile, con tanto di spallatina a Pirro. Il pugliese, che settimana scorsa aveva guidato per tre giri il GP del Giappone MotoGP a Motegi, però non c’è stato, restituendo colpo di su colpo. Fino all’ultima curva….

Come Biaggi e Sic, con finale diverso

Si è capito due-tre giri prima che sarebbe stata decisiva l’ultima chicane. “Zorro” e Michele sono arrivati quasi appaiati, facendoci tornare alla mente il mitico sorpasso di Simoncelli su Biaggi nel Mondiale ‘2010. Il finale però è stato diverso. Zanetti, pur frenando tardissimo, è guizzato via veloce dal cambio di direzione, mentre Pirro ha perso il controllo finendo a terra. Ha rischiato anche di essere investito, mentre Luca Bernardi ha colpito la Ducati, restando miracolosamente in piedi. Alessandro Delbianco, di gran lunga miglior gara dell’anno, ha ereditato il secondo posto. Bernardi ha completato il podio

Una macchina da podio

Per Lorenzo è il secondo trionfo di questa stagione, contro i sette firmati dall’inseguitore. La classifica attuale rispetta la maggior regolarità di piazzamento del bresciano del team Broncos: 11 gare, 11 volte sul podio! Nel complesso per Zanetti è la settima perla nella Superbike tricolore. Non ha mai vinto il titolo, mentre Pirro ne ha già portati a casa sei. Quest’ultimo scivolone però riflette un pò l’intera stagione: Michele è caduto troppe volte per tenere testa ad un avversario così consistente. Però ancora non è detta l’ultima parola, ci sono ancora tredici giri. Tenetevi forte, ci sarà da divertirsi!

