MotoGP, Cecchinello non molla Zarco: “Correrà col team LCR”

Marc Marquez nel 2024 non correrà con la Honda e adesso si attende solo l’annuncio della firma con il team Gresini. Ma si aspetta anche un comunicato da parte di HRC sul pilota che andrà a sostituire l’otto volte campione nel team ufficiale Repsol.

MotoGP, Cecchinello vuole tenere Zarco

Da tempo è Johann Zarco ad essere indicato come il naturale sostituto di Marquez, avendo già firmato un contratto biennale con Honda per correre nel team satellite LCR. Sembra semplice e automatico pensare a uno spostamento nella squadra factory, però le cose potrebbero non andare così.

Infatti, Lucio Cecchinello ha tutte le intenzioni di far valere l’accordo siglato per schierare il pilota francese con la sua struttura: “Zarco ha firmato contratti con HRC e LCR – riporta Speedweek – e correrà con noi. Per me questa è la fine della storia“.

Honda, chi sostituirà Marquez?

Le parole di Cecchinello sono nette e non lasciano spazio all’ipotesi di vedere il francese rimpiazzare Marquez. La presa di posizione è assolutamente legittima e comprensibile, anche perché sul tavolo non ha alternative migliori di Johann. Ha bisogno di un pilota con il potenziale per fare buoni risultati, gli serve anche per accontentare i suoi sponsor. Dopo che Alex Rins ha deciso di andare in Yamaha, ha voluto fortemente Zarco e ora non intende mollarlo.

Molti davano per scontato che il due volte campione del mondo Moto2 sarebbe andato nel team Repsol Honda, con Iker Lecuona che dalla squadra HRC Superbike sarebbe salito sulla RC213V del team LCR, però questo scenario potrebbe non verificarsi. Cecchinello sembra escluderlo totalmente. Lo stesso vale per un eventuale ingaggio di Fabio Di Giannantonio. E allora chi rimpiazzerà Marquez? Ci sono stati rumors su un interessamento per Maverick Vinales, che però ha un contratto con Aprilia anche per il 2024. Il mistero si infittisce…

Foto: Instagram