Fine settimana decisamente impegnativo per AC Racing, che si divide tra la ripartenza del JuniorGP ad Aragon e l’ultimo round del CIV a Imola. Una folta truppa d’attacco su entrambi i fronti, la squadra tricolore è determinata ad emergere in ogni categoria. Come stanno i ragazzi? A Imola abbiamo parlato con Riccardo Rama, che ha fatto il punto sulla situazione dei suoi piloti e quindi sugli obiettivi stagionali da conquistare.

Riparte il JuniorGP. Come stanno i piloti AC Racing?

Luca Lunetta è galvanizzato dal fatto che entrerà nel Mondiale, anche per noi è un successo. Abbiamo portato un nostro pilota da piccolo fino a lì! È una grande soddisfazione. Ma diciamo che comunque, anche se non corrono da mesi, si sono praticamente allenati tutti i giorni. Tranne Guido Pini, che ha fatto la Rookies Cup e le wild card nel CIV. Diciamo che gli altri comunque non sono stati fermi un attimo, hanno molta voglia di fare.

Quali sono gli obiettivi in Moto3?

Puntiamo ad arrivare a fare un podio con Luca Lunetta, adesso 4° in campionato. Con Cesare Tiezzi invece stiamo cercando di spingere per arrivare sempre di più nelle posizioni che contano. È dura, è il suo primo anno e l’esperienza conta tantissimo.

In European Talent Cup ci sono poi speranze importanti.

Con Guido Pini siamo a 9 punti dal primo, il sogno sarebbe riuscire a confermarsi per il secondo anno consecutivo. Sarà durissima: ci sono due gare ad Aragon, poi una a Valencia, quindi questo weekend sarà abbastanza decisivo, in due gare arrivano punti pesanti. Giulio Pugliese è fresco della selezione Rookies Cup, quindi sarà gasatissimo, mentre Edoardo Bertola ha fatto anche lui delle buone selezioni, è in crescita. Speriamo stia nei 10-15, il nostro obiettivo è portarlo sempre più avanti.

Parallelamente c’è anche l’ultimo round del CIV per AC Racing.

È l’ultima fatica della stagione! Siamo secondi in campionato PreMoto3 con Gabriel Tesini e terzi con Pierfrancesco Venturini, peccato per la caduta di entrambi a Misano che ci ha un po’ condizionato in classifica. C’è poi Gabriele Masarati sesto che può arrivare a ridosso del podio. Elisabetta Monti è tornata dall’infortunio, sta bene ed è in formissima.

In Moto3 invece?

Con Leonardo Abruzzo cercheremo di difendere il secondo posto in classifica. Per noi sarebbe come vincere! Obiettivamente il primo [Vicente Perez] è un pilota di livello altissimo, imparagonabile ai nostri ragazzi, mentre Leonardo ha 16 anni ed è al secondo anno in Moto3.

AC Racing d’attacco nei due campionati.

Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Gli obiettivi sono belli, ma non è mai facile e può sempre succedere di tutto: basta una caduta, un guasto… Non bisogna mai esultare fino alla bandiera a scacchi!

