Pasquale Alfano ed il team 2R Racing interrompono la collaborazione dopo appena un appuntamento del Campionato Italiano Supersport. Il motivo è prettamente di natura economica. Tra il pilota e la squadra si era instaurato un buon rapporto ma non è stato possibile andare avanti. Ora la squadra romagnola sta valutando chi schierare a Vallelunga. Il team, già impegnato con vari piloti in 300 e protagonista nel monomarca Kawasaki, non vorrebbe lasciare la moto vuota come spiega il proprietario Roberto Antonellini a Corsedimoto.

“Pasquale Alfano è un ragazzo molto bravo, serio e mi dispiace tantissimo non averlo potuto aiutare di più – dice il team principal – purtroppo nel CIV negli ultimi anni i costi sono lievitati parecchio e non c’erano le condizioni economiche per andare avanti assieme quindi abbiamo deciso consensualmente d’interrompere il rapporto”.

Chi schiererete al suo posto in Supersport?

“La squadra per Supersport è confermata: non lascio a casa i tecnici e questo ci tengo a dirlo. Ora stiamo valutando chi fare correre. Abbiamo vari contatti e speriamo di trovare un pilota già per Vallelunga perchè mi dispiacerebbe lasciare la moto ferma ai box. Se c’è qualcuno interessato ne parliamo o sono convinto che un accordo lo si trova. Io sono un super appassionato, la mia è una squadra seria che può rappresentare un buon trampolino di lancio per i giovani oppure per piloti che magari arrivano da altri campionati e vogliono approcciarsi ad una nuova categoria. Tra l’altro abbiamo vinto la prima del Kawasaki Ninja Trophy con Taigh Janse Van Rensburg mentre in 300 schieriamo tre piloti: a Chris Wright e Fabio Zanellato da Vallelunga si aggiunge Alessandro Cervioni”.

