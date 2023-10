Le lacrime e le parole che sgorgano dal cuore. Marc Marquez ha palesato le sue emozioni attraverso il suo account Instagram che conta quasi sette milioni di followers. Dopo il freddo comunicato stampa di Honda Racing (leggi qui) il social offre l’immagine di un uomo, un ragazzo, commosso o coraggioso con ancora tanta voglia di lottare e vincere. Nel messaggio Marc parla di “testa e coraggio” ma dalle sue righe emerge il cuore e la passione.

Il testo della lettera di Marc Marquez

Voglio condividere con tutti voi questo messaggio che ho inviato ad un membro del team.

Non so da dove iniziare. Non so se sto facendo bene o male, non so cosa accadrà in futuro. Non so se tutto questo cambierà in meglio. Ma quello che so è che tutto ciò che abbiamo raggiunto finora lo abbiamo ottenuto insieme.

È stata la decisione più difficile della mia vita, guidata dalla mia testa e dal mio coraggio, non dal mio cuore. La mia squadra del cuore sarete sempre voi. Quelli di SEMPRE, quelli che mi hanno sempre sostenuto e mi sosterranno. Di certo una cosa è chiara: voglio provare ad essere nuovamente il miglior pilota del mondo e per questo ho bisogno di divertirmi in sella ad una moto.

Ho fatta mia una teoria di un alpinista riportata nel libro che mi hai fatto leggere. “Se riesco a scalare l’Everest in 3 giorni, perché scalarlo in 5?”. Logicamente è molto più rischioso provarci in 3 giorni: ti esponi molto di più e potrebbe non essere possibile. Ma se non ci provo, non lo saprò mai.

Me lo hai sempre detto e l’ho applicato: segui il tuo istinto, nessuno ti batte per carattere. Il nostro rapporto è molto speciale, per questo spero che le nostre strade si incrocino nuovamente in futuro. Ora godiamoci queste sei gare che ci restano ancora insieme in questo anno”.

Foto: Instagram