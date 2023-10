La quarta e penultima tappa del “Trofeo Marco Simoncelli” è andata in scena nello scorso fine settimana nella pista di minimoto a San Mauro Mare della famiglia Zocchi ed ha visto oltre 100 piloti affrontarsi nelle 6 classi competitive e nel gruppo di piccoli dei Primi passi. La manifestazione, organizzata dal Motoclub Renzo Pasolini diretto da Sergio Rastelli, ha visto anche il primo campione 2023. Grande soddisfazione degli organizzatori per la riuscita della due giorni, con ospiti di valore come Alex De Angelis, Kevin Zannoni e il consigliere del motoclub Massimo Roccoli. L’ultimo appuntamento con il “Trofeo Marco Simoncelli” è a Misanino il 28 ed il 29 ottobre con la grande festa di chiusura.

Trofeo Simoncelli, i risultati

Questi i piloti saliti sul podio nelle sei categorie in gara (la “Primi passi” non ha classifica). Junior A, Ethan Botti, Oliver Tagliati (figlio di Giuseppe ndr) entrambi di Viadana, davanti al bergamasco Marco Rizzi; Junior B il cattolichino Alex Tieppo, sul lombardo Sebastiano Dossena e il veneto Filippo Amico; Junior C Alessandro Lora seguito dal misanese Roberto Bartolomeo e da Mattia Frau di Codogno. Open A con il lombardo Marco Balestrini a precedere il veneto Filippo De Conto e il riminese Thomas Tamagnini (del motoclub Cattolica); Open B Matyas Palka, Salvatore Poerio e Daniel Mancuso. Nella Gentlemen Over 30 Giuseppe Tagliati, che ha vinto anche il titolo, si è imposto su Luca Bargani e Simone D’Ignazio di Giulianova.

Trofeo speciale

“La manifestazione si è confermata un successo per il numero di partecipanti” ha dichiarato Martino Barberi, dirigente del “Renzo Pasolini” che segue questa manifestazione. “Abbiamo avuto ospiti importanti, come De Angelis, il nostro consigliere Roccoli e Zannoni. La direzione gara è stata di Massimiliano Lo Bosco, ottimo come sempre, affiancato da Cristian Farinelli e dal suo staff. Un grazie anche a Giuliano Zocchi che con i figli Denis e Stefano gestisce il circuito di San Mauro Mare. Abbiamo avuto anche la soddisfazione di ricordare Sergio Censi, con un trofeo assegnato sabato agli autori delle pole position, consegnato dalla moglie Loredana e dalla figlia Giada. Con il motoclub che aveva creato a Savignano ha fatto azioni importanti per fare crescere le minimoto.”