Ai pionieri, ai sognatori e ai piloti che danno vita alle piste: l’orizzonte delle possibilità vi chiama. Il vostro futuro, luminoso ed emozionante, vi attende sulla linea di partenza. Nel dinamico mondo del Motorsports, dove ogni secondo conta e la passione alimenta le prestazioni, REV’IT! è un punto di riferimento per design, prestazioni ed innovazione. Oggi, con il leggendario circuito di Imola a farci da sfondo, durante l’ultimo round del CIV, siamo entusiasti di annunciare un nuovo capitolo fatto di trasformazione nell’ambito dell’abbigliamento racing.

Avanguardia e artigianalità

Un capitolo che fonde l’innovazione d’avanguardia di REV’IT! con l’artigianalità senza tempo del “Made in Italy.” Nel 2022, la storica azienda Vircos, simbolo dell’artigianato e ambasciatrice del “Made in Italy” nel settore motociclistico, ha ufficialmente unito le forze con REV’IT!, un brand rinomato per la sua attenzione al design, alle prestazioni e all’innovazione. Questa collaborazione, iniziata nel 2007 per vesire i piloti ufficiali REV’IT!, si è evoluta per portare un’innovazione senza precedenti nel mondo delle tute da moto su misura.

Alla base della nostra eccellenza tecnica c’è il rivoluzionario metodo “engenired skin”. Questa tecnica, di cui REV’IT! è pioniera, è una testimonianza del nostro impegno a spingerci oltre i confini del design nel mondo del REV’IT! Sport International B.V. racing. Attraverso una meticolosa mappatura dell’anatomia umana, creiamo tute su misura che si adattano al movimento ed al corpo del pilota, creando un tuttuno con lo stesso, ottimizzando le prestazioni ed il comfort.

REV’IT, non solo design

La nostra dedizione non si ferma al design. Siamo implacabili nella ricerca della perfezione, cercando

costantemente soluzioni in pista, nei laboratori all’avanguardia e persino nelle gallerie del vento. Questa

rigorosa ricerca e sperimentazione assicurano che ogni tuta REV’IT! non sia solo un capo d’abbigliamento, ma rappresenti l’apice della tecnologia e dell’innovazione. Per il pilota che ambisce ad avere solo il meglio, i nostri modelli high-spec sono interamente “Made in Italy”, a testimonianza di qualità senza eguali, di artigianalità e di una tradizionalità che ha fissato gli standard per decenni.

Con l’esperienza unica di Vircos nelle tute racing su misura, stiamo inaugurando una novità racing dal cuore profondamente europeo. La nostra evoluzione non si ferma però all’artigianalità ed alle prestazioni. Il nostro intento è di liberare la creatività. Grazie alla nostra ampia cartella colori, dedicata al mondo racing, saranno disponibili oltre 30 tonalità, si prospetta un mondo di infinite possibilità di personalizzazione. Sarà possibile l’aggiunta di loghi e la realizzazione di “artwork” personalizzati.

“Ogni tuta diventa una tela, e tu sei l’artista, dipingi la tua storia”

Nella nostra incessante ricerca di soddisfare le aspirazioni uniche di ogni pilota, stiamo svelando una gamma diversificata di tute da corsa su misura; realizzate per adattarsi come una seconda pelle. Ogni pezzo è meticolosamente realizzato per rispecchiare i contorni individuali e le sfumature del rider, garantendo una vestibilità ed un comfort senza precedenti. La nostra collezione offre una vasta gamma di modelli, da quelli su misura per i piloti in cerca di unicità ed alta qualità ad un prezzo accessibile, o proposte esclusive, opzioni premium per coloro che non desiderano compromessi.

Tutte queste proposte vengono offerte sotto il prestigioso marchio REV’IT!, sinonimo da sempre di eccellenza nel settore. Un punto di forza della nostra collezione consiste nella decisione di includere come proposta la tuta indossata dai nostri piloti ufficiali REV’IT!. Questa tuta (in foto di copertina), indossata da campioni del calibro di Alvaro Bautista, Danilo Petrucci, e altre leggende delle corse, è ora disponibile per voi! Questo è il nostro impegno, la nostra promessa: offrire prodotti professionali ai piloti. Le nostre tute sono progettate per adattarsi perfettamente ai sistemi all’avanguardia Tech-Air® 5, Tech-Air® RACE e Tech-Air® 10 airbag.

REV’IT e le due ruote

Immaginatevi nel 2024, mentre indossate la vostra tuta su misura. Unica nel rispetto del vostro stile.

Una tuta che non è solo indossata ma vissuta, un’espressione dell’artigianato italiano, riflesso delle vostre ambizioni, che da vita alla vostra passione. Non si tratta solo della misura perfetta; si tratta di una vera e propria estensione di voi stessi. Il nostro legame con icone delle due ruote del calibro di Alvaro Bautista, Danilo Petrucci, Augusto Fernandez, Alonso Lopez, testimonia l’alleanza con l’elite delle corse. Le loro performance in pista riflettono la dinamicità e l’innovazione di REV’IT!. E loro, sono solo la punta dell’iceberg nella nostra galassia di campioni.

Entra in questa nuova esaltante fase, dove la tradizione converge con l’innovazione e l’avanguardia. Dove ogni curva, ogni gara adrenalinica e ogni vittoria trionfale, sono un riflesso di te. Con REV’IT! è più di una semplice gara, è una dichiarazione, una celebrazione dello spirito “Made in Italy” ed un invito ad esprimere se stessi e il proprio stile. Mentre la nostra azienda evolve, il nostro impegno nei confronti della comunità corse italiana rimane incrollabile.

La nostra presenza nei circuiti italiani in relazione agli eventi di prestigio come il CIV e la Coppa Italia, continuerà indisturbata. REV’IT! non è solo qui per fornire prodotti e servizi; siamo qui per continuare ad imparare, per crescere e per essere parte integrante della comunità italiana delle corse. Apprezziamo e amiamo i momenti trascorsi nel paddock, il posto migliore del mondo, dove possiamo connetterci con i motociclisti, capire le loro esigenze e soprattutto, condividere la gioia e la passione delle corse.