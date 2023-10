MotoGP, Jorge Lorenzo sicuro: “Marquez da titolo con la Ducati”

La tanto attesa notizia è arrivata: Marc Marquez non correrà per il team Repsol Honda nel 2024. È stato ufficializzato l’accordo per interrompere anticipatamente il contratto che scadeva l’anno prossimo. Adesso il pilota è libero di firmare per un altro team, ovvero Gresini Racing. Condividerà il box con il fratello Alex e, soprattutto, guiderà una Ducati Desmosedici GP23.

MotoGP, Marquez lascia Honda: il commento di Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo, intervenuto sul canale Twitch di DAZN, ha espresso il suo pensiero sull’argomento: “Era il segreto di Pulcinella. Sapevamo più o meno cosa sarebbe successo, non al 100%, però si intuiva. La stessa Ducati ha ammesso le trattative e praticamente si parlava di questo tema in continuazione. Una settimana fa ho detto quello che pensavo sarebbe successo e alla fine è andata così. Possiamo dire che Marc correrà con Gresini l’anno prossimo“.

Cosa sarà capace di fare Marquez con la Ducati? Lorenzo non ha grossi dubbi: “Io non scarto neppure la possibilità che possa essere campione del mondo, se Ducati gli dà una moto molto simile in termini di competitività a quella ufficiale di Bagnaia e Bastianini. Non lo escludo, perché abbiamo visto cosa è riuscito a fare Alex Marquez, che è un buon pilota e un due volte campione del mondo, ma non ha l’aggressività e il talento naturale del fratello. Se Marc ha tra qualche decimo e mezzo secondo di velocità superiore ad Alex, questo si rifletterà subito appena salirà sulla Ducati“.

Marc è ancora il numero 1 per Jorge

Jorge prevede un 2024 ottimo per Marquez, che ritiene ancora oggi il top rider di riferimento della MotoGP: “Vedremo se si adatterà rapidamente o se gli servirà tempo, ma se si adatta velocemente e ha una moto simile a quella ufficiale non scarto la possibilità che possa vincere il titolo al primo anno. Lo abbiamo già visto in passato con Eddie Lawson quando è passato da Yamaha a Honda oppure con Max Biaggi in 250 passando da Aprilia a Honda. Per me Marc è ancora il migliore, mentalmente e fisicamente“.

Il cinque volte iridato è convinto che il suo ex compagno di squadra (stagione 2019, team Repsol Honda) possa fare grandi cose con la Desmosedici. Però bisogna dire che non avrà la GP24 del team factory e del team Pramac Racing. Da contratto, Gresini dispone del modello dell’anno precedente, quindi il pilota di Cervera avrà la GP23. Sarà comunque vincente? Lo scopriremo.

Foto: DAZN