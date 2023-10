Roberto Tamburini “Cosa farò nel 2024? Non ho idea”

Senza valigia ma con il borsone sempre pronto per andare dove lo chiamano, anche all’ultimo instante. È la vita di Roberto Tamburini e per “valigia” s’intente ovviamente il contributo economico richiesto spesso ai piloti. Il Tambu non ha sponsor da portare alle squadre e così va dove gli offrono una sella. Quest’anno ha corso nel Mondiale Endurance, ha fatto un paio di sostituzioni nel WorldSBK, una gara in Romania ed infine gli ultimi round del CIV Superbike con il Keope Motor Team Yamaha. Nel 2023 Roberto Tamburini ha gareggiato soprattutto con le Yamaha tuttavia anche con una Honda in una gara del Mondiale ed su un’Aprilia nel campionato romeno. Ora è pronto per Imola ma ancora non ha la minima idea di cosa farà l’anno prossimo.

“Negli ultimi anni vivevo nell’incertezza più totale fino alle feste di Natale ed oltre – racconta Roberto Tamburini a Corsedimoto – vorrei saperlo un pochino prima ma al momento non c’è nulla di definito. Mi piacerebbe continuare nel Mondiale Endurance ed affiancare il CIV o comunque un campionato nazionale. Vediamo cosa succederà”.

Come ti sei trovato nell’ EWC?

“È stata una bellissima esperienza a parte la sfortuna avuta nei vari appuntamenti. Nella prima gara ci siamo fermati dopo appena 5 ore, a Spa abbiamo rotto a quattro ore dalla fine e, pur con qualche problema, abbiamo finito solo quella del Bol d’Or. Transitare sotto la bandiera a scacchi di una 24 Ore però è qualcosa che rimane dentro, un’emozione che ripaga di tutta la fatica sia fisica che psicologica. È stato bellissimo vedere la gente che mi aspettava in pit-line, il team soddisfatto per aver concluso la gara, gli abbracci. L’ambiente dell’endurance mi piace molto”.

Ora focus sull’ultimo round del CIV.

“Imola è una pista che mi piace ed ho tanti bei ricordi. Le gare del Mugello mi erano servite per prendere confidenza con la moto ed è comunque andata bene con un secondo ed un quarto posto. Ora cercheremo di fare un altro passo avanti, uno step e giocacela. Non ho particolari obbiettivi se non quello di dare il massimo e cercare di lottare per le prime posizioni. Sono molto tranquillo, metto la mia esperienza al servizio del team Keope: speriamo sia un bel week-end di sole e divertirci tutti assieme”.

Pirro – Zanetti, chi la spunterà?

“Sarà una bella sfida. A Imola si gira sempre poco quindi i valori sono più livellati rispetto ad altri circuiti. Personalmente credo che il favorito sia comunque Michele Pirro: tutti conosciamo il suo valore ed ha pure nove punti di vantaggio. Però Lorenzo Zanetti è un pilota forte, di esperienza e su una pista come quella emiliana potrebbe dagli filo da torcere: il pronostico non è scontato”.

Foto Keope