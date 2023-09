Michele Pirro domina gara 1 al Mugello e raggiunge Lorenzo Zanetti al vertice della classifica del tricolore Superbike. Un autentico monologo quello del tester Ducati scattato dalla pole, inseguito solo per qualche giro da Alex Delbianco (Yamaha). Faticoso recupero per Lorenzo Zanetti: il ducatista bresciano non era andato forte in qualifica, e anche la prima parte della sfida è stata non all’altezza. Ma da metà in poi “Zorro” ha sfoderato gli artigli cogliendo il nono podio in nove gare sufficiente ad evitare il sorpasso in classifica. A tre gare dalla fine il CIV Superbike riparte da zero.

Il ritorno del padrone

Per Michele Pirro è la sesta vittoria in stagione, la numero 64 nella Superbike nazionale e la 74° nel campionato italiano, aggiungendo i quattro successi firmati in Supersport, altrettanti nella Superstock 1000 e i due in 125 GP. Ma ancora è presto per cantare vittoria, perchè Lorenzo Zanetti non molla il primato, limitando i danni. “Qui al Mugello non avevo mai corso con le Dunlop sull’asciutto” ha spiegato il bresciano. “Anno scorso non c’ero (infortunato, ndr) e nel round scorso pioveva. Con il serbatoio pieno la Ducati era difficile da guidare, ci mancano dati preziosi di messa a punto.” Ma la situazione potrebbe essere decisamente migliore in gara 2, domenica pomeriggio.

Alex Delbianco torna protagonista

Finora il CIV Superbike era stato un calvario per Alex Delbianco. Ma l’arrivo di un compagno scomodo come Roberto Tamburini nel box Yamaha Keope deve aver fatto suonare la sveglia. Al Mugello abbiamo rivisto il pilota che conosciamo. “Questo secondo posto è un nuovo inizio” ha commentato a caldo. Ottimo debutto anche per Tamburini, a lungo in zona podio: l’offensiva di Zanetti è stata perentoria, all’ultimo giro Roberto ha cercato l’intero alla Scarperia-Palagio ma l’avversario non ha aperto la porta. Si complica invece il cammino di Luca Bernardi, solo quinto con l’Aprilia Nuova M2. Il potenziale emerso fra Vallelunga e Misano, quando aveva vinto portando all’errore Michele Pirro, qui è evaporato. Il ritardo in classifica generale è salito a 33 punti. Speranze di titolo Superbike svanite? No, la strada è ancora lunga…

Foto: Barni Racing