Una prima volta nelle qualifiche in Catalunya. È il caso sia di Ivan Ortola che di Angeluss MTA Racing, già in pole insieme nella Moto3 Junior ma alla prima festa in qualifica nel Motomondiale. Nell’attacco finale di gruppo è lui il pilota in grado di cogliere il momento giusto e di assicurarsi così la piazza d’onore in griglia di partenza. Con ringraziamento alla squadra per il lavoro svolto dopo l’incidente proprio alla fine delle Prove 3. Il “gruppo d’assalto” non premia troppo invece i nostri piloti, anche se comunque Bertelle ottiene il miglior risultato mondiale in qualifica, top ten anche per Nepa e Rossi. La cronaca delle qualifiche Moto3 a Barcellona.

Moto3 Q1: stravolgimenti finali

Nessun italiano in questo primo turno, troviamo invece il leader Moto3 Holgado. Oltre ad un Moreira incredibilmente sempre più in difficoltà rispetto all’ottima partenza di stagione. Forse troppo distratto dalle sirene Moto2 (è prossimo l’accordo con Italtrans) per la stagione 2024? Intanto però il capoclassifica iridato mette subito le cose in chiaro e si prende la prima posizione, top 4 anche per il rookie David Salvador e per David Munoz. Provvisoriamente, come sempre la lotta si scatena proprio nei minuti finali. Moreira ed i due spagnoli citati infatti sono tra i piloti che sbagliano il tempo d’attacco: colgono l’occasione Joel Kelso, Taiyo Furusato e Scott Ogden, direttamente in Q2 quindi assieme al leader Moto3.

Q2: la prima nella Moto3 mondiale

I quattro citati si uniscono agli altri 14, scatta la lotta per la pole position sulla pista catalana. La curva 5 però si rivela problematica anche per Veijer, protagonista di un violento highside per fortuna senza conseguenze. Qualche brivido per moto e pilota rimasti in traiettoria, ma Oncu poco più indietro li evita e tutto si risolve senza problemi. A circa due minuti alla fine scatta il vero assalto alla pole con tutti i piloti in pista, inclusi Veijer, Farioli e Alonso ancora senza tempo. Tantissimi caschi rossi nei vari settori, bisogna attendere ben oltre la bandiera a scacchi per conoscere il nome del migliore. Alla fine ecco la prima volta: ci pensa Ivan Ortola, prima pole position mondiale! Miglior italiano Matteo Bertelle 5°, nei 10 anche Stefano Nepa e Riccardo Rossi.

Foto: Social-Ivan Ortola